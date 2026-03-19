El BCE mantiene los tipos y las hipotecas se encarecen en plena incertidumbre por la crisis energética

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves mantener sin cambios los tipos de interés en el 2 %, en su primera reunión tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La decisión, adoptada por unanimidad, se produce en un contexto de elevada incertidumbre económica y de fuerte presión por el encarecimiento de la energía.

El Consejo de Gobierno del BCE, reunido en Frankfurt, considera que la actual política monetaria es adecuada para garantizar que la inflación se estabilice en torno al objetivo del 2 % a medio plazo. Sin embargo, la institución reconoce que la guerra en Oriente Próximo introduce nuevos riesgos tanto para los precios como para el crecimiento económico.

Según el comunicado, el conflicto “ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento”, lo que hace que las perspectivas sean ahora “mucho más inciertas”. El impacto final dependerá de la duración e intensidad de la guerra y, especialmente, de la evolución de los precios del petróleo y el gas.

Más inflación y menor crecimiento

El BCE también actualizó sus previsiones macroeconómicas, revisando al alza la inflación y a la baja el crecimiento. Para 2026, estima ahora una inflación media del 2,6 %, frente al 1,9 % previsto en diciembre, debido principalmente al aumento de los precios energéticos.

Para los años siguientes, prevé una inflación del 2,0 % en 2027 y del 2,1 % en 2028, aún ligeramente por encima del objetivo. En escenarios más adversos, el organismo no descarta subidas de precios más intensas durante este año.

En cuanto al crecimiento económico, el BCE rebaja sus previsiones y sitúa el avance del PIB en el 0,9 % para 2026, tres décimas menos que en sus estimaciones anteriores. Para 2027 y 2028, proyecta un crecimiento del 1,3 % y del 1,4 %, respectivamente.

Impacto en hipotecas y ciudadanos

Este contexto ya empieza a notarse en la vida diaria. El encarecimiento de la energía se traslada a los precios de los productos básicos y también al coste de la financiación. En este sentido, los préstamos hipotecarios podrían encarecerse, afectando directamente a quienes tienen o quieren adquirir una vivienda.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, subrayó que la institución está preparada para actuar si la situación lo requiere, aunque insistió en que las próximas decisiones dependerán de los datos económicos. El organismo destaca que la economía europea ha mostrado resiliencia en los últimos trimestres y que las expectativas de inflación a largo plazo siguen bajo control.

Mientras tanto, los mercados permanecen atentos a la evolución del conflicto y de los precios de la energía, conscientes de que un empeoramiento del escenario podría obligar al BCE a ajustar su política monetaria en los próximos meses