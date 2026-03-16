Las ejecuciones hipotecarias se disparan un 75% en Ourense

Los procedimientos judiciales iniciados por impago de hipoteca se han disparado en Ourense tras encadenar varios años de mínimos. Según los últimos datos del INE, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas aumentaron un 75% en 2025, alcanzando 42 procedimientos frente a los 24 del año anterior. Este incremento sitúa a la provincia como la séptima española donde más crece proporcionalmente este fenómeno, superada por Soria, Segovia, Palencia, Salamanca, Zamora y Córdoba.

Ejecuciones hipotecarias sobre vivienda en la provincia de Ourense

La mayor parte de estos procesos se produjeron en las viviendas de personas físicas, que son los casos que afectan directamente a familias con hipoteca -un total de 26-. Mientras que las personas jurídicas alcanzaron las 16, una cifra que, aunque menor, muestra un aumento significativo respecto a los 2 casos registrados el ejercicio previo, lo que refleja un aumento de la tensión en las empresas locales.

La estadística del INE no contabiliza impagos directos, sino los procedimientos judiciales iniciados para reclamar deudas mediante la garantía hipotecaria. Por tanto, estas cifras reflejan una fase crítica y avanzada del problema que ya ha sido trasladado a los tribunales. Este repunte coincide con un mercado inmobiliario tensionado por la escasez de oferta y precios al alza, lo que eleva el esfuerzo exigido a los compradores. A esta situación se suma el impacto acumulado de los tipos de interés desde 2022 que, pese a su reciente moderación, mantiene infladas las cuotas mensuales de muchos hogares con hipotecas variables.

Es fundamental precisar que una ejecución hipotecaria no es sinónimo de desahucio inmediato. Mientras la ejecución es el proceso judicial para reclamar la propiedad por impago, el desahucio es el desalojo físico final. Además, los desahucios de personas vulnerables están congelados por el Congreso hasta 2028.