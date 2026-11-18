La escala sin precedentes de las necesidades de inversión previstas para los próximos años en relación con la cadena de suministro de la IA está empujando cada vez más a las empresas hacia estructuras opacas fuera de balance para financiarse, según señala el Banco Central Europeo (BCE), que aprecia “paralelismos históricos” con las burbujas puntocom y de las hipotecas subprime.

En su último “Informe de Estabilidad Financiera”, los economistas del BCE apuntan que se espera que el gasto de capital acumulado por parte de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses alcance aproximadamente los 5,5 billones de dólares (cinco billones de euros) para 2030, lo que implica unas necesidades totales cada año de inversión en IA de más del 3% del PIB de EEUU entre 2025 y 2032, “una cifra considerablemente superior a la financiación de otras grandes innovaciones en el pasado”.

Asimismo, advierten de que esta inversión en IA se concentra en gran medida en un pequeño grupo de empresas estadounidenses, incluyendo hiperescaladores y fabricantes de chips, y destacan que las primeras empezaron a registrar en 2026 flujos de caja libre negativos, por lo que recurren cada vez más a la financiación externa mediante capital propio y deuda.

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En este sentido, advierten de que “las empresas recurren cada vez más a estructuras opacas fuera de balance” para financiar el desarrollo de la infraestructura de IA, complementando la emisión de deuda con otras fuentes de financiación basadas en los flujos de caja futuros previstos derivados de la monetización de la infraestructura de IA.

Créditos por contratos

En concreto, el BCE expone que las grandes empresas tecnológicas se comprometen contractualmente a utilizar la infraestructura de IA de los desarrolladores de centros de datos y los propietarios de chips avanzados, añadiendo que los flujos de caja futuros derivados de estos compromisos pueden ser utilizados por los propietarios de activos relacionados con la IA para obtener préstamos de entidades financieras.

“Estos compromisos de flujo de caja se asemejan a la deuda en términos económicos, pero no figuran como pasivos en los balances de las grandes empresas tecnológicas según las normas contables estadounidenses”, advierte la institución, que estima que las grandes tecnológicas tenían compromisos fuera de balance de más de cuatro billones de dólares (3,6 billones de euros) en el segundo trimestre de 2026, una cifra muy superior a sus pasivos en balance.