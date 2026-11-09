El Eurogrupo analizó a los candidatos a dirigir el BCE

El relevo al frente del Banco Central Europeo (BCE) centró parte de la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas. Los ministros de Economía y Finanzas de los países de la eurozona examinaron las candidaturas del español Pablo Hernández de Cos y del neerlandés Klaas Knot para suceder a Christine Lagarde, que abandonará la presidencia de la institución el próximo 7 de febrero de 2027. El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, calificó ambas propuestas de “excelentes” y destacó la experiencia y la trayectoria internacional de los dos aspirantes. Sin embargo, el encuentro sirvió principalmente para intercambiar impresiones y analizar las candidaturas, sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre quién debe ocupar el puesto.

Hernández de Cos, propuesto por España, fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024 y actualmente dirige el Banco de Pagos Internacionales (BPI), considerado el banco de los bancos centrales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo , se mostró “optimista” sobre sus posibilidades, al considerar que es el candidato “perfecto” para suceder a Christine Lagarde al frente de la institución monetaria. “Hemos intentado poner sobre la mesa una candidatura lo suficientemente potente, lo suficientemente fuerte como para tener posibilidades realistas y somos optimistas de que España por primera vez pueda tener a alguien al frente del Banco Central Europeo”, defendió.

Por su parte, Klaas Knot, también cuenta con experiencia en los órganos de decisión de la institución europea y estuvo al frente del Consejo de Estabilidad Financiera entre 2021 y 2025. El ministro de Finanzas de Países Bajos, Eelco Heinen, defendió que la elección del próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE) debe basarse en los méritos de los candidatos y no en intercambios políticos entre gobiernos. “Tenemos un candidato muy sólido. Lo presentaremos basándonos estrictamente en sus méritos. El señor Knot también está manteniendo muchas reuniones por su cuenta. Recibo comentarios positivos al respecto, así que mantengámonos en los méritos y en la calidad de la persona”, afirmó en declaraciones a los medios en Bruselas.

La elección del próximo presidente del BCE coincide con otros dos cambios relevantes en su estructura directiva. La alemana Isabel Schnabel dejará su puesto en el Comité Ejecutivo el 3 de enero de 2027, mientras que el mandato del economista jefe, el irlandés Philip Lane, finalizará en mayo del mismo año.