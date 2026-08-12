Bruselas exigirá en los coches un 25% de plástico reciclado

La Unión Europea comienza a aplicar este jueves sus nuevas reglas sobre diseño, producción y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, que obligará a los fabricantes europeos a utilizar al menos un 25% de plástico reciclado en la composición de los coches nuevos que saquen al mercado a partir de 2036, con un primer objetivo intermedio de un 15% a los seis años, además de introducir requisitos para facilitar el desmontaje, la reutilización y el reciclaje de sus componentes.

El nuevo reglamento establece por primera vez metas obligatorias para incorporar este material en el sector y prevé que la Comisión fije también objetivos para el acero y el aluminio que deberán aplicarse a partir de 2033, con el objetivo de aumentar el uso de materias primas secundarias y reducir la dependencia europea de recursos vírgenes importados. “El reglamento no trata solo de residuos, sino de resiliencia y del futuro industrial de Europa”, defendió el vicepresidente de la Comisión para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien aseguró que las nuevas reglas contribuirán a reducir la dependencia de proveedores externos.

Según señala el Ejecutivo comunitario, cada año, entre 10 y 12 millones de vehículos llegan al final de su vida útil en Europa y pasan a ser considerados residuos, una fuente de materiales como acero, aluminio, cobre o plástico que Bruselas pretende recuperar en mayor medida para su reutilización en la economía europea. Para ello, los fabricantes deberán proporcionar instrucciones “claras y detalladas” sobre la retirada y sustitución de piezas tanto durante la vida útil de los vehículos como cuando sean desmantelados, de manera que los componentes puedan recuperarse y reutilizarse.

Las nuevas normas incorporan también medidas para fomentar la reutilización, la remanufactura y el reacondicionamiento de componentes con el objetivo de aumentar la disponibilidad de piezas de segunda mano y facilitar su aprovechamiento antes de que los materiales sean enviados a reciclaje. También se obligará a los fabricantes a contribuir a financiar la recogida y tratamiento de los vehículos cuando alcancen el final de su vida útil, con la intención de incentivar desde su diseño una mayor facilidad para desmontarlos y recuperar sus componentes. “Esto va más allá del reciclaje: se trata de hacer que nuestro sector automovilístico sea verdaderamente circular”, señaló la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

Cambios en la exportación

En este sentido, la normativa introduce medidas específicas para aumentar la recuperación de materiales como el aluminio, el cobre y las tierras raras procedentes de vehículos desechados y facilitar posteriormente su reutilización y reciclaje dentro de la Unión. Otro de los cambios llegará a mediados de 2031, cuando únicamente podrán exportarse fuera de la UE aquellos que sean “aptos para circular”, es decir, que cumplan los requisitos de las inspecciones técnicas exigidos por la normativa europea.