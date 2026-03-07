FOMENTO DE LA VIVIENDA
Bruselas impulsará por ley el acceso a la vivienda asequible
FOMENTO DE LA VIVIENDA
La Comisión Europea abrió una consulta pública para recabar opiniones sobre medidas con las que aliviar la presión en el mercado de la vivienda y avanzar en la preparación de la futura Ley de Vivienda Asequible de la Unión Europea, prevista para este año, con la que pretende dar “herramientas” a los Estados miembro para abordar problemas como el impacto de los alquileres de corta duración. Los interesados podrán enviar sus aportaciones a través de un cuestionario hasta el 29 de marzo y participar en una consulta abierta para aportar información y comentarios hasta el 3 de abril, según ha informado el Ejecutivo comunitario.
Bruselas advierte de que el acceso a vivienda asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones en muchas ciudades europeas, con una presión especialmente intensa en las grandes capitales y en los destinos turísticos más populares del bloque. La futura ley, de la que todavía no se conocen muchos detalles, formará parte del Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado por la Comisión en diciembre del año pasado, y busca establecer un marco regulatorio que permita a las autoridades públicas identificar zonas con especial tensión en el mercado residencial.
Entre las medidas que estudia la Comisión figura una propuesta legislativa sobre alquileres de corta duración, con el objetivo de proteger la asequibilidad de la vivienda en las áreas donde el aumento de este tipo de alojamientos esté afectando al acceso a residencias permanentes. “Queremos dar a las autoridades locales las herramientas que necesitan para actuar y marcar una verdadera diferencia en la vida cotidiana de sus ciudadanos, también en lo que respecta al creciente impacto de los alquileres de corta duración”, señaló el comisario Europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen.
El precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado ayer. Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 fue el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y triplicó, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%. El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, su mayor alza desde 2007. Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FOMENTO DE LA VIVIENDA
Bruselas impulsará por ley el acceso a la vivienda asequible
CRISIS ENERGÉTICA
Los países del Golfo podrían dejar de exportar crudo en semanas
Director de la Agencia Internacional de la Energía
"Hay abundante petróleo en el mercado, pero el gas es otra historia"
Lo último
CAMPO DO DESAFÍO
Las cartas de Pedro Sánchez
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
El 8M del Condesa de Fenosa reivindica el rol de la mujer