Bruselas mejora el crecimiento de España al 2,4% en 2026 pese al nuevo shock energético

La Comisión Europea ha mejorado ligeramente su previsión de crecimiento para la economía española en 2026 y estima ahora que el PIB avanzará un 2,4%, una décima más de lo previsto el pasado otoño, pese al impacto del nuevo encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Próximo.

Con esta previsión, España volverá a situarse como la gran economía con mayor crecimiento de la eurozona, muy por encima de la media prevista para la zona euro, del 0,9%, y de la Unión Europea, del 1,1%.

España resiste mejor que las grandes economías europeas

Aunque Bruselas prevé una desaceleración respecto al crecimiento del 2,8% registrado en 2025, la economía española seguirá mostrando un mejor comportamiento que otras grandes economías europeas.

En el caso de Alemania, por ejemplo, la Comisión estima un crecimiento de apenas el 0,6% en 2026. El Ejecutivo comunitario alerta de que el conflicto en Oriente Próximo ha provocado “un nuevo shock energético” que está afectando al crecimiento económico europeo y generando nuevas presiones inflacionistas.

La inflación repuntará hasta el 3%

Bruselas prevé que la inflación en España suba al 3% en 2026, frente al 2,7% de 2025, debido principalmente al incremento de los precios de la energía y su impacto sobre alimentos y bienes industriales.

No obstante, espera que los precios vuelvan a moderarse hasta el 2,5% en 2027.

El empleo seguirá creciendo

La Comisión Europea también calcula que la tasa de paro continuará bajando gradualmente:

10,5% en 2025

9,9% en 2026

9,6% en 2027

Aun así, España seguirá teniendo una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea.

Consumo e inversión sostendrán el crecimiento

Según Bruselas, la demanda interna seguirá siendo el principal motor de la economía española gracias al consumo privado y la inversión.

El informe destaca además:

El crecimiento del empleo.

La llegada sostenida de inmigración.

El bajo endeudamiento de las familias.

El impulso del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Sin embargo, advierte de riesgos como un posible debilitamiento del turismo y un deterioro de la confianza económica si aumentan las tensiones internacionales.

Déficit y deuda pública

La Comisión estima que el déficit público español se situará en el 2,4% del PIB en 2026 y bajará al 2% en 2027.

En cuanto a la deuda pública, prevé una reducción gradual:

99,6% del PIB en 2026.

98,9% en 2027.

Pese a ello, Bruselas empeora ligeramente la senda de reducción de deuda respecto a sus previsiones anteriores.