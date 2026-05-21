En Portada Ourense: Los "compapeles"

Convengamos que regularizar a medio millón de personas en España, unas 4.000 en Ourense, en apenas mes y medio constituye una heroicidad. O una temeridad. O una ingenuidad. Las cifras responden a estimaciones, no sabemos aún qué volumen real de migrantes entran en este proceso, pero en cualquier caso constituye un contingente masivo que excede el tradicional regusto español por la burocracia y el “vuelva usted mañana” con que Mariano José de Larra satirizó el papeleo nacional en 1833.

Y eso que no solo la burocracia española juega aquí, ya que, por ejemplo, la obtención del certificado de antecedentes penales depende de los países de origen. De Colombia, como apunta el responsable de Cáritas Ourense, José Ángel Feijóo Mirón, resulta relativamente sencillo obtenerlo, pero de Venezuela supone un tormento.

Pero más allá de si está usted a favor o en contra de tamaña regularización y de la prioridad nacional, el proceso en marcha hasta el 30 de junio ha tenido dos efectos en Ourense. El primero de ellos es que las entidades sociales están desbordadas porque han tenido que asumir el rol de la Administración, tanto a la hora de informar como de desmentir bulos, encargándose gratuitamente de la competencia de las tramitaciones. Esto tiene una derivada legal, y es que el tramitador debe dar cuentas en caso de demanda, lo que les ha llevado a contratar seguros de responsabilidad civil.

En segundo lugar, semejante proceso ha dado lugar a un trapicheo orquestado por las redes de compra de citas, que ya las venden a 1.200 euros, tal como advierte la Fundación Juan Soñador. De todas formas, como apunta la venezolana Karla Kerina en La Región, culminar este proceso y obtener la legalidad supone “un alivio y una oportunidad gigante”.

La pregunta que les formulo es la siguiente: ¿qué concepto tiene usted del funcionamiento de nuestra Administración?