Bruselas trabaja con Google los cambios que le impondrá para cumplir con la ley de mercados digitales

Los procedimientos iniciados por Bruselas pretenden fijar el marco en el que la IA Gemini puede aplicarse sin sobrepasar las normas de interoperabilidad e intercambio de datos de investigación que establece la Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) para las grandes tecnológicas.

Contenido de los dos expedientes

Así las cosas, el primer expediente aclarar el modo en que el gigante tecnológico debe conceder a los proveedores de servicios de inteligencia artificial rivales un acceso igualmente efectivo a las mismas prestaciones que los propios servicios de Google y su asistente de IA; con el objetivo de garantizar que los proveedores terceros tienen las mismas oportunidades de innovar y competir en el desarrollo de la IA en dispositivos móviles.

El segundo expediente tiene que ver con la obligación de conceder a estos proveedores de motores de búsqueda on line acceso a los datos anónimos sobre clasificaciones, consultas, clics y visualizaciones que obren en poder de Google Search en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

"Esperamos ayudar a Google a explicar con más detalle cómo va a cumplir con sus obligaciones", ha expresado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Teresa Ribera, quien ha puesto en valor que las herramientas de IA están "transformando" la forma en que los europeos acceden a la información y en que usan sus dispositivos.

"Queremos maximizar el potencial y los beneficios de este profundo cambio tecnológico garantizando una competencia abierta y justa que no favorezca a unos pocos grandes operadores", ha añadido en un comunicado la Comisión Europea.

Plazo de seis meses

Se abre así un plazo de seis meses para concluir el diálogo formal entre Bruselas y Google, que pasará por una primera fase de tres meses en los que los servicios comunitarios trasladará sus conclusiones preliminares a la empresa, incluida una propuesta con las medidas que considera necesarias para cumplir con la legislación comunitaria.

El Ejecutivo comunitario ha aclarado que estos procesos no condicionan su facultad para tomar más adelante una decisión sobre si Google, en tanto que controlador de acceso, cumple o no con sus obligaciones con respecto a la DMA y si procede la imposición de una sanción por incumplimiento.