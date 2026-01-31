CaixaBank se dispara un 4,6% tras lograr un beneficio récord

Las acciones de CaixaBank subieron ayer un 4,6% en Bolsa, después de que el banco publicara, antes de la apertura del mercado, sus cuentas correspondientes a 2025, ejercicio en el que obtuvo un beneficio neto récord de 5.891 millones de euros -un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior-, y anunciara un aumento del 15% en la remuneración al accionista.

La entidad, que encabezaba las subidas del Ibex 35, avanzaba un 4,55%, hasta situarse en un precio de 10,925 euros por acción hacia las 09.40 horas.

El banco comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cerró el primer año de su plan estratégico, que culmina en 2027, “superando las expectativas y con un crecimiento mayor del previsto tanto en crédito como en recursos de clientes”.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró que 2025 fue “un gran año” para el banco, ya que se superaron los objetivos marcados, y calificó el año de, textualmente, muy exitoso.

Gortázar ha añadido que, como consecuencia del buen resultado, se han “revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad” fijados en el plan estratégico.

Dividendo complementario

Por otro lado, el consejo de administración del banco aprobó proponer a la junta general de accionistas la distribución de un dividendo complementario en efectivo de 2.320 millones, equivalente a 0,3321 euros brutos por acción, con cargo a los beneficios de 2025, a abonar durante el próximo mes de abril.

Con este dividendo, la remuneración al accionista del ejercicio 2025 alcanzará el 59,4% del beneficio neto consolidado, el equivalente a 50 céntimos brutos por acción, un 15% interanual más y hasta sumar 3.499 millones.

Además, el consejo aprobó mantener el plan de dividendos en 2026, con un dividendo a cuenta de entre el 30% y el 40% del beneficio neto consolidado correspondiente al primer semestre, y uno complementario para alcanzar la distribución efectiva de entre el 50% y el 60% del beneficio neto a final de año.

El banco cerró el ejercicio con un volumen de negocio de 1,1 billones de euros, un 6,9% interanual más, y su cartera de crédito sano se incrementó un 7%, con 24.671 millones más, hasta los 376.182 millones.

Así, la cartera de crédito sano en empresas subió en 12.373 millones de euros (+7,6%), para la adquisición de vivienda lo hizo en 8.484 millones (+6,5%), y en consumo, en 2.560 millones (+12,4%).

Gortázar detalló que los nuevos objetivos del Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad elevó el crecimiento del volumen de negocio que se debe alcanzar a cerca del 6%, frente al 4% que tenía hasta ahora.

Gortázar añadió que el margen de intereses objetivo pasa a ser del 4% -frente al objetivo de mantenerlo-, la ratio de morosidad debe alcanzar el 1,75% -frente al 2% de hasta ahora- y la rentabilidad debe superar al 18% -frente al 15% actual-, y dijo que esperan superar el 20% de rentabilidad este mismo año.

Explicó que no han aumentado el objetivo de nuevos clientes -que se mantiene en 800.000- para ser conservadores, aunque no descartan hacerlo el próximo año, y que la volatilidad es el caso base de estas previsiones.

Éxito logrado

Recordó que cuando presentaron el Plan Estratégico, el mercado les avisó de que los objetivos eran muy difíciles y optimistas, y añadió se “quedaron cortos”.

Preguntado por si el objetivo del banco es alcanzar los 7.000 millones de beneficio en 2027, Gortázar se mostró convencido de que los analistas así lo considerarán después de los resultados de este viernes: “Sí, es posible, otra cosa es que sea lo más probable”.