Las nuevas generaciones de la gente guapa y lo contrario

Visita perruna

La infanta Sofía en Madrid con un perro guía. | La Región

Avanzan a buen ritmo los ciclos de la vida de la Familia Real. La infanta Sofía ha estado visitando este viernes el nuevo Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía, en el que es su primer acto en solitario de 2026. Ha llamado la atención su cercanía, su modo cariñoso de dirigirse a los demás, y también una cierta timidez. Que, a fin de cuentas, la muchacha tiene 18 años, y la cita le vino de rebote, porque estaba previsto que a este acto fuera su abuela, pero la reina Sofía sigue en Grecia, tras el reciente fallecimiento de su hermana Irene. Los únicos que no distinguen el resplandor áulico de una infanta son los cachorros, que pasaron un rato estupendo jugando con ella y mordisqueándole la americana.

Desfile y olé

Daniela y Salma Sánchez, hijas del exfutbolista Joaquín Sánchez. | La Región

Sevilla acoge estos días la Semana Internacional de la Moda Flamenca, una de mis citas favoritas en lo que a pasarelas se refiere. Elegancia, folclore, y chicas guapas. No sé por qué, un año más, no me han invitado. Como espectador, quiero decir. Sí acudieron Gloria Camila Ortega, Isa Pantoja, y Susana Molina, entre otras. En la imagen, Daniela y Salma Sánchez, hijas del futbolista Joaquín Sánchez, posando tras desfilar en la muestra de Aurora Gaviño. No sé cómo se les dará lo de los goles, ni lo de los chistes, pero lo que está claro con las Sánchez es que hay cantera de guapura para varios años.

Imágenes sensibles

Metrika en la gala benéfica de Spotify en apoyo a las mujeres. | La Región

Spotify ha celebrado la tercera edición de su gala benéfica en apoyo a las mujeres en la industria musical, en el Teatro Eslava de Madrid, con una recaudación de 68.000 euros para la igualdad en el sector, si bien no acabo de comprender muy bien el fondo del asunto. La única desigualdad que conozco en el sector industrial es que hay artistas que triunfan y otros que no, y esto le ocurre por igual a los machos y a las hembras. Esa es la razón por la que Shakira llena estadios, incluso siendo pesadísima con lo de su ex, y Diego Vasallo no, aunque acabe de editar un disco fabuloso con su nuevo grupo, Løse. Sea como sea, lo más llamativo de la gala es que me parece increíble que hayan logrado reunir en el photocall a tan disparatado número de personas vestidas de Halloween en pleno mes de enero. Mi enhorabuena a Spotify. Toda una conquista. La galería fotográfica del evento debía venir con la advertencia de “imágenes que pueden herir su sensibilidad”.

Con gorra a juego

Alejandro Abad llega a Madrid después de un viaje a Japón. | La Región

Leo en toda la prensa rosa que el cantante y productor musical Alejandro Abad ha regresado de un viaje a Japón. ¡Paren las rotativas! Lamento mi analfabetismo en las cosas del corazón, pero no logro encontrar el hecho noticiable en la, por otra parte, felicísima zambullida de Abad en la cultura japonesa, en la que ha querido insistir con el subliminal mensaje de la gorra de “Japan”. Parafraseando a Chesterton, el periodismo rosa consiste en contar que Alejandro Abad ha vuelto de su viaje a Japón a personas que no sabían que Alejandro Abad se había ido de viaje a Japón.