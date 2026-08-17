El cambio en las cotizaciones de 2027 que reducirá tu nómina: así te afectará

Un camarero en una terraza de la Ourense.

Los trabajadores españoles tendrán que asumir una nueva subida del MEI a partir del 1 de enero de 2027. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional elevará su cotización del 0,9% al 1% sobre la base de cotización por contingencias comunes.

El incremento tendrá un efecto directo, aunque reducido, sobre las nóminas. Del 1% total, el 0,83% corresponderá a la empresa y el 0,17% al trabajador. Por tanto, la cantidad que se descuenta mensualmente del sueldo será ligeramente superior a la actual.

El MEI comenzó a aplicarse en 2023 como una cotización adicional destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Su objetivo es preparar el sistema de pensiones para el aumento del gasto que se prevé en las próximas décadas, especialmente con la jubilación de la generación del 'baby boom'.

¿Cuánto menos se cobrará?

El impacto dependerá de la base de cotización de cada trabajador. Por ejemplo, con una base de 2.000 euros mensuales, la aportación al MEI pasará de 3 euros a 3,40 euros al mes, lo que supone 40 céntimos adicionales.

En el caso de una base de 3.000 euros, la aportación pasará de 4,50 a 5,10 euros mensuales, es decir, 60 céntimos más.

Aunque la diferencia sea pequeña, el incremento se aplica sobre la totalidad de la base de cotización, por lo que a mayor base, mayor será la cantidad adicional que asumirá el trabajador.

Una subida ligada a las pensiones

El aumento forma parte del calendario progresivo previsto para el MEI, que continuará incrementándose hasta 2029 y tiene una vigencia prevista hasta 2050.

La medida pretende generar más recursos para afrontar el envejecimiento de la población y la reducción de la proporción de trabajadores respecto al número de pensionistas.

El MEI sustituyó al antiguo Factor de Sostenibilidad y se integra en el conjunto de reformas destinadas a reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.