La vivienda, el último fracaso

Ocho años de promesas. Ocho años de Gobierno en coalición. Ocho años acumulando causas judiciales y condenas. Ocho años prometiendo viviendas para solucionar los problemas de los ciudadanos, sin construirlas. Ocho años sin promover un pacto de Estado sobre vivienda que fuese fruto de acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias. Ocho años culpando a los demás de sus errores, de la imposibilidad de conseguir una mayoría en las Cortes. Ocho años haciendo trampas como en las leyes para que puedan votar en España los nietos de españoles por el mundo; o las regularizaciones masivas y precipitadas de emigrantes, que debían haberse cumplimentado en su momento, sin retrasos ni dilaciones. Además de los cuatro años de rebeldía constitucional al pasarse toda una legislatura sin presentar las cuentas el Estado en las Cortes.

Ahora, al final, en una semana, el Gobierno quería solucionar todos los problemas de la vivienda en España. Se había metido en un proceso precipitado, fruto de luchas internas del Consejo de Ministros -los de Sumar contra los del PSOE-, redactando unos textos legales que hacen sonrojar a cualquier administrativista, con la presión de sus socios de extrema izquierda en las calles. Con ese ambiente, ahora sí.

Un caos, una derrota, un despropósito, un fracaso. El perfecto broche de oro para esta legislatura que nunca debió existir.

En todos los años anteriores no tuvieron tiempo, ni interés, ni preocupación por los inquilinos, ni por Maricarmen, ni por los miles de familias desalojadas en este mandato. No tenían mayoría social ni parlamentaria para abordar el problema, ni capacidad de administrar el conjunto del Estado, como lo demuestran cada día.

Por esta falta de apoyos, el presidente ha tenido que apelar a los sentimientos humanitarios de los diputados. Que, por favor, aprueben esos decretos chapuceros sobre la vivienda. Por humanidad, cierren los ojos y voten a favor, suplicaba Sánchez, quizá directamente a Junts. Sin embargo, son normas que ya no iban a solucionar el problema de Maricarmen con el que pretenden justificar la precipitación del proceso, porque ya quedó arreglando sin decreto. Se olvidaron muy pronto de ese principio legal de que siempre ponen sobre la mesa: no conviene legislar en caliente, es necesario dejar pasar tiempo. Un tiempo que no tienen, porque las elecciones deberán convocarse pronto, y aún no han resulto el lio fenomenal con los emigrantes de Ceuta, que son como esas bolas tiradas en los pasillos poniendo en peligro la estabilidad de cualquiera. Cada vez que van a arreglan algo todo queda peor.

Además, los decretos iban a crear problemas legales por la precipitación, improvisación e indefinición -recordemos el caos de la ministra de Vivienda tratando de explicar los textos-. Ahora ya se han publicado en el BOE ya están en vigor y no se han convalidado. Podría haberse aprobado uno o los dos decretos. Si se aprobaran los dos hubiesen entrado en contradicción por la duración de los contratos de alquiler. Al no aprobarse ninguno, los dos han estado en vigor durante horas, creando una situación legalmente dudosa y de inseguridad jurídica de daños incalculables. Cualquiera de los dos que quedase convalidado en el Congreso iba a crear igualmente problemas de interpretación, de definición, de aplicación.

Un caos, una derrota, un despropósito, un fracaso. El perfecto broche de oro para esta legislatura que nunca debió existir.

Rotos y descosidos | Una buena decisión de Sánchez

Migrantes en el barrio El Príncipe, en Ceuta. | Europa Press

Loable decisión del presidente Sánchez con respecto a Ceuta. Un acierto que debe ser considerado con aplauso. Ha decidido no estropear el viaje de los reyes a Ceuta. Un viaje esperado, deseado por todos los ceutíes que se sienten abandonados por el Gobierno y necesitan la comprensión de la Corona. Tendrán la oportunidad de hablar con ellos, de contarles sus preocupaciones. Explicarán sus miedos y las razones por las que mujeres y niños tiene que ir equipados con la defensa del gas pimienta, entre otras medidas de protección.

Suele ser muy propio de estas visitas a los damnificados por alguna desgracia que los reyes escuchen a todos con paciencia, muestren su comprensión y se solidaricen con las desgracias ajenas. Todo esto no lo puede estropear la presencia de Pedro Sánchez, que no seria bien recibido en la ciudad, como le han demostrado en muchas ocasiones. Sólo tendría éxito entre los emigrantes que malviven en las chabolas de las playas, o en los centros de acogida, porque esperan que les permita entrar en la Península

El viaje del jefe de Estado tampoco puede estar condicionado por la reacción de Mohamed VI, que si se va a ofender, que si lo va a tomar como una provocación, que si va a tomar represalias…El temor a esa situación sería reconocerle algún derecho al monarca alauita sobre las provincia española de Ceuta, circunstancia que España no se puede permitir.