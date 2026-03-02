Cambios en el cálculo del IPC: nueva base, nueva cesta y lo que implica para tu bolsillo

La actualización del IPC en 2026 modifica la composición y el peso de los productos en la cesta de la compra.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) llega este 2026 con cambios relevantes: estrena la base 2025, que sustituye a la anterior (2021) e incorpora la nueva clasificación europea ECOICOP v2, adelantándose un año a lo previsto para armonizar el indicador español con el marco estadístico de la Unión Europea. Esto cambia la cesta de referencia, se reorganizan los grupos de gasto y se redistribuyen los pesos que determinan cuánto influye cada partida en la inflación.

Qué cambia exactamente en el IPC de 2026

El IPC se calcula a partir de una cesta representativa del consumo de los hogares. Esa cesta no es fija: se actualiza periódicamente para reflejar cómo gastamos realmente. Con la base 2025, el cambio es profundo.

1. Menos productos, pero más representativos

La nueva base reduce el número de artículos concretos de 955 a 487, pero amplía el alcance de bienes y servicios representados gracias a la nueva clasificación europea. No se trata de medir menos cosas, sino de agrupar mejor y de forma más coherente con el estándar comunitario.

Además, el número de grandes grupos pasa de 12 a 13, al separarse expresamente los seguros y servicios financieros, que antes estaban integrados en “Otros bienes y servicios”.

2. Entran y salen productos de la cesta

La revisión introduce artículos que reflejan tendencias actuales de consumo y elimina otros que han perdido relevancia.

Entre las incorporaciones destacan:

Aguacates y arándanos

Refrescos de té y cerveza con limón

Radiografías y nuevos servicios sanitarios

Autocaravanas y su alquiler o mantenimiento

Servicios de repartidores o enseñanza no reglada

En cambio, desaparecen artículos con menor peso en el gasto, como corbatas o pañuelos.

Nuevas ponderaciones: así cambia el peso de cada gasto

La base 2025 también redistribuye las ponderaciones, es decir, el peso que cada grupo tiene en el cálculo del IPC. Estas se fijan a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y determinan cuánto influye cada categoría en la inflación final.

Algunos cambios llamativos para 2026:

Alimentos y bebidas no alcohólicas bajan del 22,6% al 17,41%

Restaurantes y servicios de alojamiento suben hasta el 17,03%

Transporte aumenta hasta el 15,47%

Vestido y calzado se reduce al 3,58%

Sanidad gana peso y alcanza el 5,23%

La fotografía que deja el nuevo IPC es clara: hoy destinamos prácticamente el mismo porcentaje de gasto a la alimentación en casa que a comer fuera y alojarnos.

¿Qué significa este cambio del IPC para la economía?

El IPC es un indicador clave porque se utiliza para:

Actualizar salarios y convenios.

Revalorizar pensiones.

Revisar alquileres.

Medir la inflación oficial.

Por eso, cambiar la base no altera directamente los precios, pero sí mejora la forma en que se miden. El objetivo es que el índice sea un reflejo más fiel de la estructura real del gasto en España en 2026.

En definitiva, el nuevo IPC no solo adapta la estadística a Europa, sino que confirma una transformación del consumo: menos peso de bienes tradicionales y más protagonismo de servicios, ocio, movilidad y experiencias. La inflación sigue siendo la misma variable, pero ahora se mide con un espejo más ajustado a la realidad actual.