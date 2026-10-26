El campo español conducirá sus tractores hasta Madrid

Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, sacarán de nuevo los tractores a las calles de Madrid el miércoles en una gran tractorada que concluirá ante el Ministerio de Agricultura. El objetivo de la marcha es exigir respuestas urgentes ante los graves problemas que asfixian al sector agrario, bajo el lema “Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo”.

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La movilización denuncia el encarecimiento de los insumos y la falta de rentabilidad, estructurándose en cinco reivindicaciones prioritarias. En primer término, demandan un plan de choque inmediato frente a los costes de producción mediante un gasóleo profesional agrario con fiscalidad reducida, estable y bonificada directamente al repostar; reclaman además medidas extraordinarias transitorias para evitar la ruina de sectores vulnerables como el cerealista.

En segundo lugar, exigen una futura PAC fuerte que preserve la renta de agricultores y ganaderos, rechazando recortes presupuestarios y defendiendo una política verdaderamente común, dotada de financiación suficiente y con sus dos pilares bien diferenciados.

La tercera demanda se centra en precios justos y en el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, impidiendo que el productor siga siendo el eslabón más débil al no poder repercutir los sobrecostes.

Como cuarto punto, reclaman reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera, diciendo no a la competencia desleal de importaciones que eluden las exigencias comunitarias y reiterando su rechazo a los acuerdos con Mercosur y Marruecos. Por último, exigen una reducción drástica de la asfixia burocrática (“menos papeles y menos normas”) para centrarse en el trabajo de sus explotaciones.

Las organizaciones convocantes y las cooperativas llamaron a la movilización masiva, alertando de que el aumento de costes energéticos, la competencia externa y una carga burocrática inasumible -donde se trata al productor como presunto defraudador- comprometen la viabilidad de cientos de miles de granjas. Asimismo, recuerdan que resulta imperativo aplicar medidas urgentes que sostengan la actividad económica, la producción y el empleo rural.

A la tractorada se ha unido Cooperativas Agro-alimentarias de España, que respalda la movilización al coincidir varias reivindicaciones con las propuestas que vienen trasladando a las administraciones nacionales y europeas.