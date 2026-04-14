La carne de vacuno y los huevos, los alimentos que más se encarecieron en marzo
SUBIDA DEL IPC
Galicia fue la segunda comunidad autónoma con el mayor aumento de precios, con un Índice de Precios de Consumo (IPC) del 3,8% en Galicia
El pasado mes de marzo, los huevos y la carne de vacuno fueron los alimentos que experimentaron mayor inflación en España, con aumentos del 21,2% y el 13,7%, respectivamente.
Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,7% en general. Además, destacaron los datos sobre la moderación al llenar la cesta de la compra .
Así, en Galicia los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 3,6% en el último año, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco se incrementaron un 4,1% y el vestido y el calzado un 3,7%. La vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles se elevaron un 5,3%, al igual que el transporte, que subió un 5,4%.
Los muebles y artículos del hogar incrementaron su precio un 0,8% en marzo en la Comunidad y las comunicaciones e informaciones un 0,1%, mientras que las actividades recreativas, el deporte y la cultura lo hicieron un 2,6%. En lo que va de año, los precios subieron en Galicia un 1,4% y en toda España un 1,1%, siempre según las cifras del INE.
Subidad en el transporte
Otro dato que aumentó fue la inflación , que subió al 3,4%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento en los precios de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio representó una décima más que el dato anterior y 1,1 puntos más que la tasa registrada en febrero.
Según datos publicados por el INE, el grupo que más influyó en el incremento fue el transporte , con un aumento interanual del 5,3% debido al alza del precio de los combustibles y lubricantes para vehículos privados.
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