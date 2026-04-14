La carne de vacuno y los huevos, los alimentos que más se encarecieron en marzo

El precio de los huevos en España se ha disparado a lo largo del último año.

El pasado mes de marzo, los huevos y la carne de vacuno fueron los alimentos que experimentaron mayor inflación en España, con aumentos del 21,2% y el 13,7%, respectivamente.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,7% en general. Además, destacaron los datos sobre la moderación al llenar la cesta de la compra .

Así, en Galicia los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron un 3,6% en el último año, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco se incrementaron un 4,1% y el vestido y el calzado un 3,7%. La vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles se elevaron un 5,3%, al igual que el transporte, que subió un 5,4%.

Los muebles y artículos del hogar incrementaron su precio un 0,8% en marzo en la Comunidad y las comunicaciones e informaciones un 0,1%, mientras que las actividades recreativas, el deporte y la cultura lo hicieron un 2,6%. En lo que va de año, los precios subieron en Galicia un 1,4% y en toda España un 1,1%, siempre según las cifras del INE.

Subidad en el transporte

Otro dato que aumentó fue la inflación , que subió al 3,4%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento en los precios de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio representó una décima más que el dato anterior y 1,1 puntos más que la tasa registrada en febrero.

Según datos publicados por el INE, el grupo que más influyó en el incremento fue el transporte , con un aumento interanual del 5,3% debido al alza del precio de los combustibles y lubricantes para vehículos privados.