Christine Lagarde dejará la presidencia del Banco Central Europeo en febrero de 2027

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejará el cargo el próximo 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que concluya su mandato, previsto para el 31 de octubre de ese año. La francesa ha anunciado su decisión este jueves a través de las redes sociales, después de informar a sus compañeros de la institución.

"Acabo de informar a mis colegas de que dejaré mi cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027", ha comunicado Lagarde. La presidenta ha agradecido el apoyo recibido durante su etapa al frente del organismo y ha asegurado que ha sido "un gran orgullo servir a esta institución".

La salida anticipada se produce en un momento de incertidumbre económica en la eurozona, marcado por el repunte de la inflación y el encarecimiento de la deuda pública, además de la inestabilidad política y financiera de Francia. La prima de riesgo francesa ha alcanzado sus niveles más elevados desde 2011, en un contexto de déficit público, endeudamiento y bloqueo político.

La sucesión de Lagarde, en marcha

El anuncio acelera el relevo al frente de una de las principales instituciones económicas de la Unión Europea. Entre los nombres que suenan para suceder a Lagarde figuran Pablo Hernández de Cos, expresidente del Banco de España y actual presidente del Banco de Pagos Internacionales, y el neerlandés Klaas Knot, antiguo gobernador del banco central de Países Bajos.

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La renovación de la cúpula del BCE coincide con otros cambios previstos en su comité ejecutivo. Isabel Schnabel dejará su puesto en enero de 2027, mientras que el mandato del economista jefe, Philip Lane, finalizará en mayo de ese año. Los gobiernos europeos tendrán que negociar los nombramientos en un escenario en el que las principales economías buscan mantener su influencia en la institución.

El BCE afronta una reunión clave sobre los tipos

La decisión de Lagarde coincide con una nueva reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en la que los mercados no esperan cambios inmediatos en los tipos de interés, actualmente situados en el 2,5%, según la información previa a la reunión. La inflación de la eurozona alcanzó el 3,8% en septiembre, lo que complica las decisiones sobre la política monetaria.

Los inversores también estarán pendientes de los mensajes de la presidenta sobre la situación financiera de Francia y los riesgos de contagio al resto de la eurozona. El organismo dispone de herramientas para intervenir si las tensiones en los mercados amenazan la estabilidad financiera, aunque por el momento no se considera inminente la activación de su mecanismo de compras de deuda de emergencia.

La marcha de Lagarde abre así una nueva etapa en el BCE, tanto por el proceso de elección de su sucesor como por los desafíos económicos que deberá afrontar la institución en los próximos meses.