La CNMV pone el foco en los mensajes de los “finfluencers”

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado a los influencers financieros (finfluencers) que deben ser “prudentes” al hablar de criptoactivos en redes sociales. “No debes utilizar las redes sociales para difundir información falsa o engañosa sobre criptomonedas. Puedes ser objeto de un expediente sancionador por abuso de mercado”, apunta en la guía recién publicada “Finfluencers: cómo actuar con responsabilidad” con el objetivo de ayudar a las personas que hablan sobre inversión y mercados financieros a entender los requisitos normativos para las distintas actuaciones que lleven a cabo.

En ella, la CNMV también ha advirtido que los “finfluencers” no pueden hacer asesoramiento personalizado sin autorización y que deben entender los productos o servicios financieros que promocionan. Así, recomienda destacar los riesgos de los productos o servicios financieros y no solo las expectativas de beneficios: “No aumentes la presión, ni crees urgencia diciendo cosas como gana dinero rápido”.

El supervisor recuerda que, si una persona desea prestar el servicio de asesoramiento personalización en materia de inversión, necesitará una autorización concedida por su autoridad nacional competente -por la CNMV en el caso español-. Todas las comunicaciones publicadas en redes sociales “pueden conllevar riesgos relacionados con el abuso de mercado”, afirma la CNMV, si transmiten “señales falsas o engañosas en cuando a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero”.

La autoridad bursátil recuerda que dentro de los requisitos generales de obligado cumplimiento para elaborar recomendaciones de inversión de incluyen identificar a las personas, incorporar la fecha y hora de la recomendación, garantizar la presentación objetiva de las firmas y las fuentes de información, y comunicar cualquier interés o conflicto de interés de una manera clara y visible.

La demanda “cripto” sube en España por la inflación

La combinación de una inflación persistente, la presión de las finanzas de los hogares y la aceleración de la regulación europea MiCA está aumentando significativamente la demanda de servicios de criptomonedas de nivel institucional en España, según un estudio elaborado por Crypto Finance, que pertenece al Grupo Deutsche Börse. La firma asegura que los recientes acontecimientos macroeconómicos del mes de abril reforzaron la integración de las criptomonedas en la infraestructura financiera tradicional, en lugar de funcionar como un mercado especulativo paralelo. “El mercado se centra cada vez más en cómo los sistemas basados en blockchain se integran en el sector financiero en general”, recalca el director de Crypto Finance, Stijn Vander Straeten.