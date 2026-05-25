Cae el petróleo, que vuelve a situarse por debajo de los 100 dólares, ante un posible acuerdo

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, caía más de un 5% antes de la apertura de las Bolsas del viejo continente, hasta situarse en el entorno de los 98 dólares. Detrás de este nuevo vaivén en los mercados de petróleo está la posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen próximamente a un acuerdo de paz, tal y como ha apuntado Trump.

En concreto, el Brent arrancó en los 98,1 dólares, un 5,2% menos, frente a los 103 dólares en los que cotizó al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes. No obstante, este precio está aún lejos de los 72 dólares el barril previos a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

En el caso del crudo de referencia en EEUU, el precio del barril West Intermediate Texas caía un 5,5% antes de la apertura de los mercados europeos, hasta situarse en 91,2 dólares.

¿Acuerdo?

El presidente Trump aseguró en las últimas horas que las conversaciones con Irán siguen progresando, si bien ha descartado introducir premura a la firma de un acuerdo. "Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien", manifestó.