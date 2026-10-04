La compraventa de vivienda cae un 7,1% en el primer semestre

El mercado de la vivienda cerró la primera mitad de 2026 con 353.557 compraventas, un 7,1% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 380.601 operaciones, según la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El descenso se mantuvo prácticamente estable durante los dos primeros trimestres del año, sin grandes diferencias entre ambos. Entre enero y marzo se contabilizaron 170.920 transacciones, un 7,1% menos que un año antes, mientras que entre abril y junio fueron 182.637, un 7,08% menos. La vivienda libre sigue concentrando la mayoría de las operaciones, con 342.813 compraventas, el 97,51% del total, aunque también experimentó un descenso del 7,3%. En el caso de la vivienda protegida, se realizaron 10.744 operaciones durante el semestre, el 2,49% del conjunto.

Relacionado Feijóo promete un millón de viviendas si gobierna y exige elecciones a Sánchez

Por tipo de vivienda, el comportamiento fue desigual entre los inmuebles nuevos y los usados. La vivienda nueva sumó 34.065 compraventas, un 7,97% más que en el primer semestre de 2025. En cambio, las operaciones sobre viviendas usadas descendieron un 8,4%, hasta las 319.492, y representaron el 90,3% del total. Los compradores residentes en España protagonizaron la mayor parte de las operaciones, con 328.920 transacciones durante los seis primeros meses.

Los extranjeros no residentes realizaron 22.610 compraventas, que representan el 6% del total registrado en este periodo. El balance semestral refleja así una reducción del número total de operaciones respecto al año anterior. La caída se produjo tanto en el primer trimestre como en el segundo, con porcentajes prácticamente idénticos. Dentro del mercado de vivienda libre, las compraventas también registraron una evolución negativa durante estos seis meses. La vivienda protegida, por su parte, representó una parte reducida del conjunto de operaciones contabilizadas.