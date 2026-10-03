Feijóo promete un millón de viviendas si gobierna y exige elecciones a Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el Foro La Toja - Vínculo Atlántico.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a reclamar a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales y ha adelantado una de sus principales apuestas si llega al Gobierno: un plan para construir hasta un millón de viviendas.

El presidente del PP hizo este anuncio durante su intervención en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en O Grove, donde situó la vivienda como el “símbolo del fracaso” del actual Ejecutivo.

Feijóo aseguró que, si recibe la confianza de los ciudadanos, la política de vivienda será su prioridad y que presentará su propuesta a los agentes sociales y a los partidos políticos para aprobarla durante el primer mes de su Gobierno.

Feijóo: “España debe decidir ya”

El líder popular aprovechó su intervención para insistir en su petición de elecciones. “España debe decidir ya”, afirmó, reclamando a Sánchez que convoque a los ciudadanos a las urnas para que el país pueda afrontar un cambio de rumbo.

Feijóo criticó la situación política actual y acusó al Gobierno de mantener una política basada en el enfrentamiento. A su juicio, la legislatura está marcada por una “maniobra política” en la que los intereses generales y los recursos públicos son un “mero decorado”.

También acusó a Sánchez de actuar para “dividir el país, enfrentarlo, corromperlo”, vinculando su actuación a intereses “personales”.

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Menos impuestos para acceder a una vivienda

En materia de vivienda, Feijóo defendió reducir los impuestos para los jóvenes y aumentar la construcción ante un mercado que considera “roto”.

El dirigente del PP sostuvo que la situación no se resuelve con “reales decretos contradictorios” y criticó al Gobierno por utilizar, en su opinión, la “agresividad contra la oposición” para ocultar su “incompetencia”.

Su propuesta incluye también medidas fiscales como la deflactación del IRPF, que Feijóo reclama después de las subidas de la inflación registradas en los últimos años.

Feijóo promete una legislatura con presupuestos

El líder del PP también se comprometió a que España no vuelva a pasar una legislatura sin Presupuestos Generales del Estado.

Para ello, defendió encontrar una fórmula legal que permita convocar elecciones si las cuentas públicas no salen adelante después de una primera prórroga.

Feijóo aseguró que su proyecto se basaría en un modelo “reformista”, centrado en la reconstrucción económica y la atención a los ciudadanos, con el objetivo de recuperar la “prosperidad” del país.