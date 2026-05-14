La ciberseguridad ejerce de protagonista en Galiciencia

Un año más, Galiciencia convierte a Ourense en el epicentro científico educativo. Más de 3.500 participantes de distintas etapas educativas pasarán por el Parque Tecnológico hasta el viernes para mostrar sus trabajos y aprender de otros compañeros. El tema principal de esta edición es la ciberseguridad y las nuevas tecnologías, respaldado por el notable aumento de las pantallas en el entorno educativo.

Estudiantes ourensanos en Galiciencia

La exposición acoge un total de 104 proyectos innovadores desarrollados por estudiantes procedentes de centros educativos de toda Galicia. Gran parte de las propuestas abordan la protección en el mundo digital. Entre las ideas más llamativas destaca un laberinto interactivo que simula el interior de un dispositivo para enseñar a los más jóvenes a proteger su identidad.

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Además, los alumnos han diseñado aplicaciones móviles para evitar estafas en internet, herramientas que analizan los riesgos de privacidad en las fotografías antes de su publicación, páginas web que verifican la fortaleza de las contraseñas y un curioso semáforo impreso en 3D que alerta del riesgo digital.

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Grandes propuestas

Más allá del ámbito cibernético, la imaginación de los estudiantes abarca múltiples disciplinas. En el área de la salud y el medio ambiente, sorprenden proyectos pioneros como un esmalte de uñas totalmente vegano, elaborado con ingredientes naturales para evitar tóxicos, o una caja inteligente equipada con sensores para el seguimiento médico diario. También se exponen increíbles soluciones para fabricar ladrillos con cenizas de incendios o novedosas espumas vegetales ignífugas.

El impacto social tiene un hueco importante gracias a investigaciones que proponen usar la música para mejorar la memoria de las personas mayores o sistemas de calefacción adaptados a usuarios con necesidades especiales. Otras grandes ideas incluyen emisoras de radio independientes para posibles emergencias, maquetas interactivas para aprender matemáticas jugando o cajas de Faraday que bloquean la cobertura móvil en las aulas.

Paralelamente a la exposición oficial, los estudiantes más pequeños participan en talleres prácticos donde aprenden trucos para crear contraseñas robustas y descubren cómo detectar información falsa en la red, los conocidos como “cibercebos”. La feria continuará mañana jueves con un gran espectáculo científico que se emitirá en directo por internet y con la esperada final del desafío escolar sobre ciberseguridad, consolidando a Ourense como la verdadera capital gallega del talento joven, la investigación y la innovación tecnológica educativa de este año.