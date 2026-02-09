TODO LO QUE NECESITAS SABER
Declaración de la renta 2025-2026: cuándo presentarla y quiénes deben hacerlo
La Agencia Tributaria ya ha publicado el calendario oficial de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025, una de las citas económicas más importantes del año para los contribuyentes. El plazo para presentar la declaración comenzará el 8 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 30 de junio. Desde ese día, los contribuyentes podrán presentar la declaración por internet y consultar su borrador y datos fiscales en la sede electrónica de Hacienda.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) grava los ingresos obtenidos por las personas físicas residentes en España a lo largo del año fiscal. Afecta tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos y pensionistas, así como a quienes perciben rentas del capital o ganancias patrimoniales. Se aplica sobre los ingresos netos, es decir, los ingresos brutos una vez descontados los gastos deducibles, y no afecta a las personas jurídicas (empresas), que tributan a través del Impuesto sobre Sociedades.
Están obligadas a declarar las personas físicas, de nacionalidad española o extranjera, que hayan residido en España más de 183 días durante el año natural o que tengan en el país el núcleo principal de sus intereses económicos.
Deben presentar la Renta quienes:
También están obligados quienes obtengan ingresos por alquileres, intereses bancarios, dividendos, venta de acciones, criptomonedas o premios, si superan los límites legales.
El Salario Mínimo Interprofesional está exento de IRPF, por lo que quienes cobren el SMI o hasta 18.276 euros pueden recuperar retenciones gracias a deducciones, aunque no estén obligados a presentar la declaración.
No hacer la declaración estando obligado puede conllevar multas desde 200 euros, recargos por retraso y sanciones más altas si Hacienda detecta irregularidades.
