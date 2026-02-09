Declaración de la renta 2025-2026: cuándo presentarla y quiénes deben hacerlo

Cartel del Ministerio de Hacienda relacionado con la Campaña de la Renta, en una imagen de archivo.

La Agencia Tributaria ya ha publicado el calendario oficial de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025, una de las citas económicas más importantes del año para los contribuyentes. El plazo para presentar la declaración comenzará el 8 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 30 de junio. Desde ese día, los contribuyentes podrán presentar la declaración por internet y consultar su borrador y datos fiscales en la sede electrónica de Hacienda.

Qué es el IRPF y a quién afecta

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) grava los ingresos obtenidos por las personas físicas residentes en España a lo largo del año fiscal. Afecta tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos y pensionistas, así como a quienes perciben rentas del capital o ganancias patrimoniales. Se aplica sobre los ingresos netos, es decir, los ingresos brutos una vez descontados los gastos deducibles, y no afecta a las personas jurídicas (empresas), que tributan a través del Impuesto sobre Sociedades.

Están obligadas a declarar las personas físicas, de nacionalidad española o extranjera, que hayan residido en España más de 183 días durante el año natural o que tengan en el país el núcleo principal de sus intereses económicos.

Gráfico con fechas oficiales de la Renta 2026. | Europa Press

Fechas importantes:

8 de abril : inicio de la campaña y acceso al borrador.

29 de abril : cita previa para declaración por teléfono.

6 de mayo : comienza la atención telefónica.

1 de junio : atención presencial en oficinas.

25 de junio : último día para domiciliar declaraciones a pagar.

30 de junio: fin de la campaña.

¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta?

Deben presentar la Renta quienes:

Cobren más de 22.000 euros de un solo pagador.

Cobren más de 15.876 euros con dos o más pagadores.

Sean autónomos , aunque hayan tenido pocos ingresos.

Perciban el Ingreso Mínimo Vital.

También están obligados quienes obtengan ingresos por alquileres, intereses bancarios, dividendos, venta de acciones, criptomonedas o premios, si superan los límites legales.

Por qué conviene declarar aunque no sea obligatorio

El Salario Mínimo Interprofesional está exento de IRPF, por lo que quienes cobren el SMI o hasta 18.276 euros pueden recuperar retenciones gracias a deducciones, aunque no estén obligados a presentar la declaración.

Qué pasa si no se presenta

No hacer la declaración estando obligado puede conllevar multas desde 200 euros, recargos por retraso y sanciones más altas si Hacienda detecta irregularidades.