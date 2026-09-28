EEUU y China acuerdan una rebaja arancelaria recíproca

Estados Unidos y China acordaron el domingo poner en marcha un marco de diálogo comercial orientado a estudiar restricciones arancelarias recíprocas sobre determinadas mercancías por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) por cada parte, según los términos de referencia de la nueva Junta de Comercio bilateral.

El mecanismo, denominado marco “30 por 30”, contempla que ambos Gobiernos examinen sendas relaciones de productos: una con bienes estadounidenses susceptibles de ser importados a China y otra con mercancías chinas destinadas al mercado estadounidense. El objetivo es determinar qué productos podrían beneficiarse de un tratamiento arancelario inferior, siempre de acuerdo con la legislación y los procedimientos internos de cada país. El entendimiento forma parte de la creación de una Junta de Comercio Estados Unidos-China de carácter intergubernamental, concebida como un espacio permanente para abordar cuestiones relacionadas con el intercambio bilateral y buscar fórmulas para facilitarlo. En este contexto, las dos delegaciones aprobaron ya listas de productos de valor comparable, tomando como referencia los datos correspondientes al comercio bilateral registrado durante el año natural 2024 para calcular el valor atribuido a las mercancías incluidas en ellas.

El acuerdo no establece automáticamente las futuras rebajas arancelarias, sino que estas deberán ser determinadas y aplicadas mediante los mecanismos jurídicos internos de Estados Unidos y China. Los representantes de ambos países, asistidos por sus respectivos equipos técnicos, tendrán además la responsabilidad de supervisar la evolución del comercio de los productos incluidos en el marco y de evaluar su funcionamiento.

En este sentido, las delegaciones podrán plantear modificaciones o ajustes para su posterior examen. El documento precisa, no obstante, que no está previsto que dichos cambios se produzcan más de una vez al año, aunque los representantes podrán estudiar posteriormente la incorporación de nuevas categorías de productos si resulta conveniente. “Las futuras reducciones arancelarias que involucren los productos de las dos listas aprobadas se determinarán e implementarán de conformidad con los procesos legales internos de cada parte”, recoge el acuerdo. La misión general de la Junta de Comercio será “optimizar el comercio bilateral”.

Aunque el primer cometido será trabajar sobre las listas de mercancías por valor de unos 30.000 millones de dólares en cada dirección, Washington y Pekín contemplan que el organismo pueda abordar posteriormente otros entendimientos destinados a mejorar sus relaciones comerciales.