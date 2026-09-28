EEUU y China estudian rebajas arancelarias recíprocas sobre 50.000 millones de euros en bienes

Unos 50.000 millones de euros en bienes. Es la cuantía sobre la que Estados Unidos y China han acordado estudiar rebajas arancelarias recíprocas sobre determinadas mercancías susceptibles de entrar en cada uno de los mercados, un listado que se conformará a partir de la información de los dos gobiernos sobre el comercio bilateral.

Menos de una semana después de la visita de Xi Jinping a Washington, durante la cual abordó con Donald Trump cuestiones relacionadas con el comercio entre sus respectivos países —entre otras cuestiones—, se ha creado un ente de carácter intergubernamental denominado junta de comercio y destinado a buscar fórmulas para facilitar el negocio a ambos lados del Pacífico.

En este contexto, las dos delegaciones han aprobado ya listas de productos de valor comparable, tomando como referencia los datos correspondientes al comercio bilateral registrado durante el año natural 2024 para calcular el valor atribuido a las mercancías incluidas en ellas.

Junta de comercio

El acuerdo no establece automáticamente las futuras rebajas arancelarias, sino que estas deberán ser determinadas y aplicadas mediante los mecanismos jurídicos internos de Estados Unidos y China, pero una vez adoptadas las medidas los representantes de ambos países se encargarán de supervisar la evolución del comercio en los productos seleccionados. En este sentido, las delegaciones podrán plantear modificaciones o ajustes, o incluso la incorporación de nuevas categorías de productos.

Por tanto, como recoge el documento acordado, la misión general de este órgano será "optimizar el comercio bilateral". Con ese fin, se prevé también la creación de grupos de trabajo especializados, entre los que podrían formar parte uno centrado en los productos agrícolas.

Para el funcionamiento de la junta de gobierno se ha estipulado que los funcionarios designados por ambos países se reunirán una vez cada tres meses, mientras los delegados —el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el vice primer ministro del Consejo de Estado chino, He Lifeng— harán lo propio cuando lo consideren oportuno.