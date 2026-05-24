Eliminar la penalización por prejubilación con 40 años cotizados cuesta 3.358 millones
PERSONAS MAYORES
La eliminación de estas penalizaciones es una reivindicación de partidos como Podemos y el BNG para que quienes opten por esta vía no sufran recortes en su pensión
El Gobierno calcula en 3.358 millones de euros anuales el coste de eliminar los coeficientes reductores que penalizan la jubilación anticipada de trabajadores con más de 40 años cotizados, por lo que considera que no es adecuado aplicar esa medida por ahora.
La eliminación de estas penalizaciones es una reivindicación de partidos como Podemos y el BNG, que defienden que quienes han cotizado durante décadas no sufran recortes en su pensión al jubilarse antes de la edad ordinaria. De hecho, el Congreso aprobó en 2025 una moción para impulsar reformas en ese sentido.
Según el Ejecutivo, suprimir los coeficientes supondría un gasto adicional de 1.345 millones en jubilaciones anticipadas voluntarias y de 2.013 millones en las involuntarias, relacionadas con despidos colectivos o cierres de empresas.
Además, el Gobierno destaca que quienes se jubilan anticipadamente de forma voluntaria con más de 40 años cotizados perciben de media una pensión de 2.002 euros mensuales, mientras que en las jubilaciones involuntarias la cuantía supera los 2.100 euros. El Ejecutivo sostiene que cualquier modificación deberá abordarse en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social.
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