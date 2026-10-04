Los empleos más expuestos a la inteligencia artificial siguen al alza en España
ANÁLISIS
Las ocupaciones más expuestas a la IA generativa concentran ya más del 30% del empleo en España y registran un crecimiento superior a la media desde 2022, aunque la exposición varía según la formación, la edad, el territorio y la nacionalidad
Las ocupaciones con mayor exposición potencial a la inteligencia artificial (IA) generativa registraron desde 2022 un crecimiento del empleo por encima del promedio en España, sin que se observe por el momento una relación negativa entre el grado de exposición a esta tecnología y la evolución agregada de la ocupación, según el último Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo elaborado por BBVA Research y Fedea.
El informe, que fue presentado el jueves en rueda de prensa, revela que las ocupaciones con alta exposición a la IA representan algo más del 30% del empleo total en España. Sin embargo, esta exposición presenta una brecha acusada según la cualificación, la edad, el territorio y la nacionalidad. Por nivel educativo, más del 40% de los ocupados con estudios superiores trabaja en puestos de alta exposición a la IA, frente al 15% de quienes cuentan con educación secundaria obligatoria (ESO) o menos.
En sentido inverso, casi la mitad de las personas con menor nivel educativo se concentra en ocupaciones de baja exposición, proporción que no alcanza el 10% entre los profesionales cualificados. En cuanto a la edad, la población ocupada de 25 a 34 años registra la mayor exposición media a la IA y la máxima concentración en ocupaciones altamente expuestas, cerca del 35%, mientras que el colectivo de 16 a 24 años presenta los niveles más bajos. A partir de los 35 años, la exposición disminuye de forma moderada con la edad.
Por sectores
Por sectores, las ramas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), actividades financieras y de seguros, e inmobiliarias muestran los niveles más elevados de exposición, con más del 80% de su empleo en ocupaciones expuestas a la IA.
Geográficamente, el informe apunta que la Comunidad de Madrid es la región con mayor exposición, superior al 40% de su empleo en el tramo alto, seguida de Cataluña. Por contra, los menores valores se registran en Extremadura y Murcia. Asimismo, la población ocupada de nacionalidad extranjera muestra una menor exposición a la IA, situándose en más de un 40% en ocupaciones de baja exposición y poco más del 20% en las de alta exposición, frente a cerca de un tercio de la población trabajadora de nacionalidad española ubicada en puestos fuertemente expuestos.“No se observa ningún tipo de desplazamiento del empleo debido a la inteligencia artificial. Pero sí que están surgiendo estudios en Estados Unidos, en el Reino Unido, que muestran que hay un efecto entre jóvenes entrantes en ocupaciones expresamente expuestas por la inteligencia artificial”, señaló Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea.
En este punto, el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, aprovechó su intervención en la presentación de este informe para “reivindicar” que la IA puede tener un impacto “claramente positivo”, haciendo las tareas de menor valor añadido a fin de liberar tiempo para otras tareas con más valor añadido.
La inmigración acapara las profesiones con menor impacto
El estudio destaca que el número de nuevas incorporaciones al mercado laboral alcanzó en 2025 su máximo histórico con más de 2,2 millones de personas, impulsado principalmente por la inmigración.
Sin embargo, las vías de acceso muestran dinámicas contrapuestas frente a la tecnología, dado que los jóvenes que acceden tras finalizar sus estudios en España se orientan mayoritariamente hacia ocupaciones de alta exposición a la IA, mientras que en la inmigración reciente predominan los puestos de baja exposición. Además, las ocupaciones más expuestas a la IA presentan actualmente menores tasas de temporalidad y de subempleo por insuficiencia de horas entre los nuevos entrantes, alcanzando una brecha de más de 20 puntos porcentuales en el subempleo del colectivo inmigrante entre los extremos de exposición. Los investigadores matizan que estas métricas reflejan las características cualitativas de las propias profesiones y no necesariamente un efecto causal de la IA.
Más allá del análisis especial sobre la IA que recoge esta edición del informe, el Observatorio destaca que la creación de empleo ganó dinamismo entre abril y junio de este año, con un crecimiento estimado del 0,7% trimestral en su indicador sintético (dos décimas más que en el primer trimestre), y un repunte de las horas trabajadas del 0,8%. Los trabajadores de nacionalidad extranjera explicaron la mayor parte de la creación de empleo, según el estudio. Desde finales de 2019, la ocupación extranjera creció un 59,6% (superando los 5 millones).
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