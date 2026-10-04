Los empleos más expuestos a la inteligencia artificial siguen al alza en España

Las ocupaciones con mayor exposición potencial a la inteligencia artificial (IA) generativa registraron desde 2022 un crecimiento del empleo por encima del promedio en España, sin que se observe por el momento una relación negativa entre el grado de exposición a esta tecnología y la evolución agregada de la ocupación, según el último Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo elaborado por BBVA Research y Fedea.

El informe, que fue presentado el jueves en rueda de prensa, revela que las ocupaciones con alta exposición a la IA representan algo más del 30% del empleo total en España. Sin embargo, esta exposición presenta una brecha acusada según la cualificación, la edad, el territorio y la nacionalidad. Por nivel educativo, más del 40% de los ocupados con estudios superiores trabaja en puestos de alta exposición a la IA, frente al 15% de quienes cuentan con educación secundaria obligatoria (ESO) o menos.

En sentido inverso, casi la mitad de las personas con menor nivel educativo se concentra en ocupaciones de baja exposición, proporción que no alcanza el 10% entre los profesionales cualificados. En cuanto a la edad, la población ocupada de 25 a 34 años registra la mayor exposición media a la IA y la máxima concentración en ocupaciones altamente expuestas, cerca del 35%, mientras que el colectivo de 16 a 24 años presenta los niveles más bajos. A partir de los 35 años, la exposición disminuye de forma moderada con la edad.

Por sectores

Por sectores, las ramas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), actividades financieras y de seguros, e inmobiliarias muestran los niveles más elevados de exposición, con más del 80% de su empleo en ocupaciones expuestas a la IA.

Geográficamente, el informe apunta que la Comunidad de Madrid es la región con mayor exposición, superior al 40% de su empleo en el tramo alto, seguida de Cataluña. Por contra, los menores valores se registran en Extremadura y Murcia. Asimismo, la población ocupada de nacionalidad extranjera muestra una menor exposición a la IA, situándose en más de un 40% en ocupaciones de baja exposición y poco más del 20% en las de alta exposición, frente a cerca de un tercio de la población trabajadora de nacionalidad española ubicada en puestos fuertemente expuestos.“No se observa ningún tipo de desplazamiento del empleo debido a la inteligencia artificial. Pero sí que están surgiendo estudios en Estados Unidos, en el Reino Unido, que muestran que hay un efecto entre jóvenes entrantes en ocupaciones expresamente expuestas por la inteligencia artificial”, señaló Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea.

En este punto, el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, aprovechó su intervención en la presentación de este informe para “reivindicar” que la IA puede tener un impacto “claramente positivo”, haciendo las tareas de menor valor añadido a fin de liberar tiempo para otras tareas con más valor añadido.