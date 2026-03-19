Los Escribano renuncian a la fusión con Indra tras la presión de la SEPI

La familia Escribano ha decidido dar un paso atrás y renunciar a la venta de su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), a Indra, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) señalara que existía un conflicto de interés insalvable que impedía seguir adelante con la operación.

En un comunicado breve, EM&E explicó: “A la vista de la Información Relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering SLU, por lo que EM&E se retira de la operación”.

Gobierno y SEPI piden cambios en Indra

La decisión de los Escribano llega después de que el Gobierno hiciera pública su preocupación por la gobernanza de Indra en pleno proceso de integración con EM&E. La SEPI, principal accionista de Indra con un 28 % del capital, pidió formalmente la salida de Ángel Escribano de la presidencia de la compañía antes de continuar con cualquier análisis de la fusión.

Ángel Escribano, además de presidente de Indra, posee junto con su hermano Javier un 14,3 % de la empresa. Este doble rol generó el conflicto de interés que finalmente llevó a la familia a retirar su propuesta de integración.

Reacción inmediata del mercado

El anuncio se realizó mientras el mercado bursátil estaba abierto y provocó una caída inmediata de más del 16 % en las acciones de Indra. Esta reacción interrumpe la escalada de la empresa, que en el último año acumulaba un repunte cercano al 80 %, impulsada principalmente por el crecimiento del sector de defensa.

Por su parte, Indra ha dado por concluido el proceso de análisis, dejando claro que no continuará con la operación tras la retirada de EM&E. La decisión marca el fin de más de un año de negociaciones entre ambas compañías y deja abierta la discusión sobre la gobernanza y el papel del Gobierno en las grandes fusiones de empresas estratégicas.