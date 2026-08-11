España ingresa otros 6.230 millones de fondos europeos

La Comisión Europea desembolsó a España otros 6.230 millones de euros con cargo al fondo europeo de recuperación NextGenerationEU, un pago que eleva a 78.000 millones la cantidad recibida hasta ahora por el país, equivalente al 76,5% de los 102.000 millones que tiene asignados. Del importe abonado ayer, 5.970 millones de euros corresponden a la sexta solicitud de pago, que Bruselas aprobó parcialmente el pasado 2 de julio, mientras que otros 265 millones proceden de dos hitos que habían quedado suspendidos en el marco de la quinta solicitud y que el Ejecutivo comunitario ha dado ya por cumplidos, tras evaluar las medidas y documentación aportadas por España.

El desembolso llega después de que el Comité Económico y Financiero del Consejo emitiera su opinión favorable sobre la evaluación de la Comisión, último paso antes de hacer efectivo el pago, y cuando España cumplió ya el 60% del conjunto de compromisos incluidos en su Plan de Recuperación. La sexta solicitud, presentada por el Gobierno el pasado 3 de marzo, está vinculada a reformas e inversiones en ámbitos como la construcción de vivienda, el sistema sanitario, la movilidad sostenible, la digitalización de la red ferroviaria transeuropea de transporte y los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.

La evaluación de otros tres objetivos incluidos en la sexta solicitud de pago continúa pendiente, después de que Bruselas no pudiera certificar en julio su cumplimiento por dudas sobre los mecanismos utilizados para verificar su ejecución. Se trata de inversiones relacionadas con la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas, tres objetivos para los que España planteó posteriormente modificaciones en la adenda de cierre de su Plan de Recuperación.

Evaluación preliminar

La comisión dio el pasado viernes una evaluación preliminar positiva a esta revisión, que incorpora los ajustes negociados con Bruselas para precisar los elementos de verificación de estos tres objetivos y facilitar así su evaluación definitiva. La adenda, aprobada previamente por el Consejo de Ministros, modifica además la redacción de 121 hitos y objetivos y 101 medidas del plan español para facilitar su ejecución y evaluación en la recta final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. España afronta ahora la fase final del Plan con la preparación del séptimo y último desembolso, que supondrá la revisión de otros 146 compromisos, después de que el Gobierno haya ajustado también el paquete de préstamos para reducir los recursos que finalmente solicitará ante la menor ventaja financiera que ofrecen actualmente frente a otras vías de financiación. El calendario europeo obliga a los Estados miembro a completar todos los objetivos pendientes antes de que termine agosto y presentar sus últimas solicitudes de pago antes de finales de septiembre, con vistas al cierre definitivo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a finales de 2026.