Expansión celebra su 40 aniversario con la publicación de un especial sobre "el nuevo orden mundial y tecnológico"

Este número extra de Expansión conmemora un total de cuatro décadas de compromiso con la información diaria de corte económico, un reflejo de la evolución económica y financiera de España, como el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, fusiones y adquisiciones empresariales, salidas a Bolsa, privatizaciones, inversiones en el exterior, opas y contraopas.

El especial está conformado por 284 páginas y artículos de más de 70 firmas entre las que se encuentran representantes políticos, institucionales, empresariales y financieros. En concreto, entre los autores que participan en esta publicación se encuentran nombres del ámbito nacional o internacional, como Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo; Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía; José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España; Andrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio de la Comisión Europea; Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, y responsables de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta publicación incorpora también tribunas de directivos de empresas españolas y multinacionales,

Bloques temáticos

En una lectura a través de estos artículos el lector puede hacer un recorrido por los asuntos de actualidad más abiertos sobre economía, tecnología, geopolítica, los mercados financieros, la banca, la energía, la defensa, el turismo, las aerolíneas, las telecomunicaciones, el motor, la construcción, la alimentación, la distribución, servicios profesionales y los retos que suponen para distintos sectores la implantación de la inteligencia artificial.

El diario económico muestra su experiencia y músculo periodístico al incluir también en este especial conmemorativo de toda una trayectoria al lado del lector varios artículos y reportajes de comentaristas políticos, firmas de la redacción de Expansión y corresponsales en Bruselas, Londres y Nueva York.

La publicación permite recorrer el contenido publicado en estos cuarenta años a través de una selección de las portadas más simbólicas y recopila muestras de distintos formatos digitales que han ido desarrollando en estos años, tanto de la weeb, como boletines, redes sociales, vídeos, pódcast y la plataforma de suscripción Expansión Premium.