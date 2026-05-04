MUNDIARIO estrena un diseño web "para leer mejor el mundo"

MUNDIARIO renueva su presencia en las distintas plataformas digitales, con una disposición más moderna y una tipografía -la Source Serif 4, una fuente de aire clásico y vocación contemporánea, inspirada en la tradición tipográfica de Pierre-Simon Fournier, el gran creador francés del siglo XVIII-, que destaca por su claridad y por la facilidad que proporciona a la hora de adentrarse en las noticias. Este cambio no pretende un antes y un después, persigue "hacerlo más reconocible". José Luis Gómez, editor de MUNDIARIO, explica que las señas de indentidad del periódico se mantienen intactas porque tiene claro que "un periódico con personalidad no necesita disfrazarse de otra cosa. Necesita, más bien, encontrar la forma contemporánea de expresar lo que ya es".

La nueva definición de estilos apuesta por reducir el ruido, eliminar elementos innecesarios para una mejor acercamiento a las noticias y da más protagonismo a lo que el periódico considera esencial: "los textos, las imágenes, las jerarquías informativas y la orientación del lector". — José Luis Gómez - Editor MUNDIARIO

En estos tiempos en los que la infoxicación, la velocidad de consumo, la multiplicidad de formatos y el ruido complican la tarea de informarse, MUNDIARIO apuesta por un diseño "más limpio, más compacto, más ordenado y más legible". La nueva definición de estilos apuesta por reducir el ruido, eliminar elementos innecesarios para una mejor acercamiento a las noticias y da más protagonismo a lo que el periódico considera esencial: "los textos, las imágenes, las jerarquías informativas y la orientación del lector".

Detrás de esta tarea que desemboca en lo claro y sencillo, que no simple, hay casi un año de trabajo y ha implicado a los equipos de diseño, edición y tecnología. Una tarea conjunta que ha puesto el foco en algo más que cambiar colores, márgenes o familias de tipos de letra, "detrás de la nueva apariencia hay una transformación más profunda: una nueva plantilla, una arquitectura editorial más flexible y un sistema tecnológico más sólido", afirman desde MUNDIARIO.

La propuesta responde a que ante un mundo salvajemente proceloso sólo nos queda guardar las formas. "Y es lo que se ha intentado con el rediseño de MUNDIARIO. Guardar las formas" — Antonio Sangiao - Director adjunto en MUNDIARIO

A lo largo del proceso, el equipo, con el editor, José Luis Gómez al frente y el impulso de su director adjunto, Antonio Sangiao, ha buscado ser "más elegante sin volverse distante, más compacto sin empobrecerse, más moderno sin caer en el exhibicionismo formal". Sanglao se ha referido, a la hora de esplicar algún porqué de este rediseño web, a Makinavaja, personaje del genial Ivá, en El Jueves: “En un mundo podrío y sin ética, a las personas desentes sólo nos queda la estética”. La propuesta responde a que ante un mundo salvajemente proceloso sólo nos queda guardar las formas. "Y es lo que se ha intentado con el rediseño de MUNDIARIO. Guardar las formas".

El resultado es un producto editorial digital más ordenado, selectivo y jerarquizado. La información global, política y económica aparece agrupada de manera más clara; los contenidos sociales, deportivos, culturales y de estilo de vida se organizan con una lógica que facilita la navegación.

Un gran reto

En Internet ese es el gran reto: el recoger lo más destacado del camino andado y aplicar cambios que permitan adaptarse a nuevas etapas y cambios tenológicos, "cambiar lo suficiente para mejorar, pero no tanto como para romper el vínculo de confianza con quienes llegan cada día en busca de información, análisis, opinión y contexto", afirman desde el digital.

A los cambios formales se suman varias mejoras técnicas con las que el diario afronta los retos tecnológicos ante los que se encuentran los medios de comunicación y permitir, así, una mejora en la velocidad de carga, estabilidad visual y una mejor capacidad de respuesta al lector. Tal como dicen desde el periódico, "MUNDIARIO cambia de traje, no de piel.