La edición de Fitur de 2026 nos convocó en sus cinco jornadas a más de doscientos cincuenta y cinco mil visitantes , acogiendo a más de diez mil empresas provenientes de ciento sesenta y un países, generando aproximadamente quinientos cinco millones de euros de impacto económico en Madrid y contribuyendo al mantenimiento de tres mil setecientos cincuenta y tres empleos. Un nuevo éxito también para Ourense y sus acertadas campañas avaladas por los datos turísticos de los últimos años.

Este año México, oficialmente “los Estados Unidos Mexicanos”, fueron el país invitado o “país socio”. Y sirve de excusa para trazar en estas líneas algunos apuntes de lo mucho que une a esta provincia con esa nación hermana. Más que hermana incluso teniendo en cuenta la ridícula petición de disculpas de México a España “por los abusos cometidos durante la Conquista” en aquella carta de López Obrador a nuestro Rey en marzo de 2019, inapropiado choque diplomático que mantuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum al no invitar a Felipe VI a su toma de posesión.

Ourense y México: Mexicou. “Platiquemos pues” del Beato Sebastián de Aparicio Prado, nacido en La Gudiña que llegó a Veracruz en 1533, sólo cuarenta y un años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Fue él quien primero empezó a construir carretas –podríamos decir apropiadamente que fue un ourensano quien llevó la rueda a América- abriendo el primer servicio de transporte rodado. Murió a los noventa y ocho años en Puebla de los Ángeles (podemos ver su cuerpo expuesto en una urna en el templo de San Francisco) y fue beatificado el diecisiete de mayo del año de la revolución francesa por su labor misionera en Nueva España. Es el Patrón de los automóviles y de los transportes terrestres. También fue nuestro paisano quien protegió y dio nacimiento a la fiesta del “Día de los muertos”, un fenómeno social mundial que surgió de la tenacidad del ourensano conjuntando la tradición prehispánica de culto a los muertos y las celebraciones católicas de Todos los Santos y Fieles difuntos. ¿Adivinan la influencia de nuestra “Santa Compaña”? Lo escribo para que cuando los más pequeños, y no tanto, de la casa vean un producto Disney como “Coco” sepan que en el germen de todo hubo la chispa que caracteriza la creatividad de nuestros vecinos. Este religioso franciscano sigue siendo un gran referente en Puebla, localidad por cierto en cuyo equipo de fútbol militó el carballinés José Benito “Cucala” Muñoz en la década de los ochenta junto a los internacionales españoles Pirri, Asensi e Idígoras.

Un vínculo geográfico automático lo encontramos al dirigirnos a la ciudad de Monterrey, la segunda área metropolitana más poblada de México, sólo por detrás de Ciudad de México. Hablamos de la conocida como “La Sultana del Norte” o “La capital industrial de México”. Una urbe que fue así nombrada en honor del conde de Monterrey Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco. Gaspar había nacido en “nuestro” castillo de Monterrey en 1560, estudió en el Colegio de los Jesuitas –donde han acreditado que también lo hizo “un tal” Miguel de Cervantes Saavedra- fundado por su abuelo, llegando a ser Virrey, Gobernador y Capitán General del reino de la Nueva España, presidente de la Real Audiencia de México; luego virrey, gobernador y capitán general del reino de Perú. Tirando del hilo podríamos decir que la denominación de la ciudad, con origen en nuestra provincia, bautizó también la Monterrey que fue primera capital del estado de California, famosa por acoger del 16 al 18 de junio de 1967 el Festival de Pop, precursor del de Woodstock de 1969, que reunió bajo el mismo cartel a Janis Joplin, Ravi Shankar, The Who, Jimi Hendrix, Otis Redding, Simon and Garfunkel, Buffalo Springfield, The Mamas and the Papas o Grateful Dead. Cerremos musicalmente el círculo dándole al play a “It happened in Monterey”, canción de 1930 compuesta por Mabel Wayne con letra de Billy Rose, inmortalizada por Frank Sinatra en su LP “Songs for swingin´lovers”. Un temazo cuyos derechos sugerí fueran adquiridos por el consello regulador de la denominación de origen “Monterrei” para poner banda sonora a la excelencia de sus vinos cuando tuve el honor de entrar como miembro en su Cofradía en agosto de 2019.

Otro apunte posible, de los innumerables que existen, es sin duda el nombre de Carlos Velo Cobelas. Ourensano de Cartelle, donde nació en 1909, exiliado a raíz de la Guerra Civil en México. Figura clave del cine mexicano…Velo fue quien suministró a Luis Buñuel las hormigas rojas que precisaba en la filmación de “Un perro andaluz”… Determinante en la aparición de la revista “Vieiros”… preseleccionado para los premios Oscar por “Torero” (también mención especial del Festival Internacional de Cine de Venecia en 1956) … la Fundación que lleva su nombre, la primera del ámbito audiovisual en Galicia, fue decisiva para la recuperación y mantenimiento del Ourense Film Festival en 2018.

Hablar de los apellidos Vázquez-Raña es también obligado en cualquier reflexión que revise las relaciones entre México y Ourense. Inmediatamente nos acordamos de Mario, quien presidió el Comité Olímpico Mexicano y la Organización Deportiva Panamericana, miembro del Comité Olímpico Internacional y Medalla Castelao en 1992. Por supuesto hablamos también de Olegario, Premio Ourensanía 2024. Y ese pensamiento nos lleva a Avión, donde nos hemos encontrado al magnate Carlos Slim jugando al dominó en un bar de la localidad cuyo ejemplar Alcalde, Antonio Montero, lleva ya dos décadas organizando la Fiesta Mexicana. En 2026 será la XX edición, sin duda la más importante de la península donde los mariachis, las enchiladas y el tequila tienen el protagonismo que merecen. Sostienen los exitosos emigrantes que “en México tenemos morriña de Galicia y aquí nostalgia de México”.

Las relaciones entre México y Ourense son continuas y en todos los ámbitos posibles por la cercanía que históricamente hemos tenido como pueblo creativo, trabajador y emigrante que somos. Con historias personales de mucho trabajo, éxito y superación de empresarios de talla universal como Lino de Prado. Explorando y organizando con éxito encuentros tan internacionales como Termatalia, la feria internacional de turismo termal, salud y bienestar, que, desde Ourense, organizamos en Coahuila en 2016 o el evento más reciente Termatalia Lite en el estado de Hidalgo en 2025. Desde Ourense para el mundo. Un Ourense que puede acoger en una pequeña aldea de la comarca de Celanova encuentros estratégicos de primer nivel con las figuras más relevantes a ambos lados del Atlántico. O un Ourense del que salen de un núcleo de población de la Limia emprendedores que poseen los derechos de explotación de la imagen de figuras tan icónicas como la mítica Frida Kahlo. Ese Ourense sin límites que debe seguir creyendo en sí mismo para trabar alianzas que mucho han aportado a nuestra identidad. Concluyo citando a Octavio Paz (Premio Nobel de Literatura en 1990): “La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces”. Tanto México como Ourense son territorios propicios para que esas raíces se asienten y no perder el norte.