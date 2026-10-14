El FMI insta a sanear sus finanzas a los gobiernos porque “llega el invierno”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de que la resiliencia de la economía mundial está llegando a su límite, por lo que los países necesitan sanear urgentemente sus finanzas, ya que “se acerca el invierno”, así como abordar los crecientes desequilibrios globales, para lo que “China necesita gastar más; Estados Unidos, ahorrar más, y Europa, invertir más”.

En una rueda de prensa en Bangkok en el marco de la celebración de las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial, la economista búlgara explicó que el aumento de los niveles de deuda y del coste del servicio de la misma, que tiene a las economías avanzadas como “las más afectadas”, responde a una inflación persistente, la mayor demanda de los inversores, un mayor crecimiento futuro esperado vinculado a la IA y los fundamentos fiscales. “Demasiados países no aprovecharon la recuperación pospandémica para reconstruir sus reservas fiscales, y cada nueva perturbación ha elevado los niveles de deuda”, lamentó antes de instar a los gobiernos a “reparar las finanzas públicas con urgencia antes de que las grietas se agraven” mediante el incremento de la recaudación y la racionalización del gasto y mejorando la gestión de las finanzas públicas.

Ante el aumento de los precios de la energía y los alimentos, Georgieva defendió la importancia de “proteger a las personas, no los precios”, lo que implica brindar apoyo temporal y específico a los más vulnerables.