Prietas las filas

La agenda electoral moviliza a los partidos. Los mítines se desatan, las promesas ven la luz y la caldera de la convocatoria a las urnas gana cada día combustible para arañar votos donde haga falta. Ceuta, el voto por correo, la gestión de Sánchez, Mari Carmen… Todo vale para movilizar a las masas y encender al electorado, sin que se haya iniciado siquiera el periodo de campaña marcado por la ley.

Nos quedan bastantes días de ver y escuchar discursos y manifestaciones contra el bloque ideológico oponente. Las filas deben estar prietas para que no quede resquicio alguno que haga fracasar la operación electoral.

Nos jugamos mucho, dicen políticos, periodistas y comentaristas. El futuro depende de las urnas del 29-N.

En un mundo cada vez más polarizado, no solo en este país, no hay opción: conmigo o contra mí.

Las alianzas se perfilan como la única vía de gobierno. Ya sabemos cómo acaba esta película: la ausencia de mayorías absolutas conduce a pactos que revelan su fragilidad apenas comienza la legislatura. El premio del poder hace que un diputado sea hoy de un partido y mañana pase al grupo mixto. ¿O es a la inversa?

Mientras tanto, la vivienda se encarece, las listas de espera se alargan, las pensiones preocupan, no se llega a fin de mes y la dependencia sigue esperando respuestas. Nada cambia; todo permanece en un tiempo ajeno a los problemas reales de la sociedad.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)