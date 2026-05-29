Galán vaticina que el crecimiento de Iberdrola va a ser “imparable”

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, mostró, en una junta general en la que los accionistas dieron un respaldo masivo a la gestión y estrategia de la energética, su “ilusión y entusiasmo” ante una nueva etapa en la que prevé un crecimiento “imparable” para el grupo de la mano de las oportunidades que se abren con “la entrada de lleno en la era de la electricidad”. “Comparezco una vez más ante ustedes, aún con más ilusión y entusiasmo, si cabe, que en mis 25 juntas anteriores, porque hoy queremos honrar y agradecer el legado de quienes nos han precedido”, afirmó el directivo en un discurso ante una junta general de accionistas de marcado carácter conmemorativo por los 125 años de la eléctrica. Galán, que recordó “a los pioneros” que en 1901 llevaron la luz a Bilbao e iniciaron la construcción de “un grupo global, presente en decenas de países”, defendió que el éxito de la compañía radica en haber anticipado el rumbo de la transición energética.

“Cumplimos 125 años en un magnífico momento porque, siguiendo el ejemplo de aquellos visionarios, comprendimos, hace ya más de dos décadas, que la electrificación iba a ser la mejor manera de ganar dinero” y de garantizar un suministro “seguro, autóctono y competitivo”, aseveró Galán, en una junta celebrada en la sede social del grupo en Bilbao que, con un quórum de asistencia del 73,63%, aprobó todas las propuestas de acuerdo incluidas en el orden del día con una media de votos a favor superior al 97%.

En su discurso ante los accionistas, Galán puso en valor el “ambicioso” plan estratégico, que prevé inversiones por 43.000 millones en estos tres próximos años centradas, principalmente, en crecer en el negocio de redes eléctricas de transporte y distribución, con el Reino Unido, los Estados Unidos y Brasil “como principales destinos de inversión”, aunque también con el objetivo de crecer en nuevos mercados como Australia y “seguir siendo el primer inversor industrial de España con 7.000 millones en el periodo”. Todo ello, indicó que permitirá que los activos regulados de redes del grupo alcancen los 70.000 millones, “14 veces más que en el año 2001, de los que 50.000 millones corresponderán a redes de distribución y los 20.000 millones restantes a transporte de electricidad en el Reino Unido, los Estados Unidos, Brasil y Australia”.

Situación anómala

A este respecto, aprovechó para insistir en que en España la actividad del transporte “sigue reservada en exclusiva” a Red Eléctrica de España, que aúna en la operación del sistema, “una función de servicio público, con otra puramente de negocio”, como en la inversión en la gestión de redes de transporte y, además, formando parte de un grupo cotizado que invierte en distintos negocios, tanto en España como en otros mercados, recalcó, subrayando que esta situación “no se da en ninguno de los países” en los que la eléctrica está presente.

Además, el presidente de Iberdrola sacó a relucir los números de un plan estratégico con el que la multinacional prevé alcanzar un beneficio total acumulado de más de 21.000 millones de euros en el periodo 2026-2028, tras el pago de 30.000 millones de euros en impuestos, lo que permitirá elevar la retribución al accionista de forma histórica, destinando a dividendos la cantidad récord de más de 15.000 millones de euros.