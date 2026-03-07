Una gasolinera de Jaén es la más barata de la península

El cierre del Estrecho de Ormuz en plena escalada bélica en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo disparó las alertas en España sobre el coste de la gasolina. En concreto, el precio del barril de Brent, de referencia para Europa, escalaba este viernes a los 91 dólares, su nivel más alto desde el verano de 2024. Según los analistas, si el conflicto se alarga en el tiempo los precios pueden llegar a alcanzar los 150 dólares por barril, lo que supondría un caos económico a nivel mundial. Asimismo, el precio de los carburantes en España prosiguió esta semana con la tendencia alcista iniciada a mediados de enero y encadena ya siete semanas de subidas, con un encarecimiento de hasta el 1,26% al calor del conflicto en Irán. El precio medio del litro de gasolina subió alrededor de un 1% respecto a la pasada semana, hasta los 1,486 euros, marcando su nivel máximo desde finales de noviembre, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

En el caso del precio medio del litro de diésel, repuntó un 1,26% frente a hace una semana, hasta los 1,441 euros, su nivel más alto desde principios de diciembre. Ambos carburantes consolidan así el cambio de tendencia frente a la espiral bajista que les había llevado a abaratarse un 3,5% en el caso de la gasolina y más de un 5% en el gasóleo desde noviembre, y acumulan ya aumentos del 2,15% y del 2,6%, respectivamente, aunque la tendencia es claramente alcista y se esperan más subidas en los próximos días.

Canarias registra históricamente los precios más bajos de los combustibles por su fiscalidad específica, ya que los habitantes de estas Islas, junto a los de Melilla y Ceuta, disfrutan de algunas de las gasolineras más baratas de España al aplicar un impuesto sobre los combustibles distinto al del resto del país. Las dos gasolineras más baratas de España para llenar el depósito con gasolina 95 (la más habitual) se encuentran en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife.

En la península, la situación es algo diferente y las estaciones de servicio más baratas están más dispersas y pueden variar según los días. Es habitual que algunas empresas hagan ofertas y hacen variar la situación por días. A día de hoy , el establecimiento con el precio más competitivo para repostar gasolina 95 en la península está en Jaén (Andalucía), donde el litro cuesta 1,310 euros. En el caso del gasóleo A, la gasolinera más barata se encuentra en la localidad de Murcia, en donde el litro tiene un valor de 0,98 euros.