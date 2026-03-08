Vivimos inmersos en un mundo de “redes”; redes generales (Instagram, Facebook, Twitter Tiktok…), de mensajería (Whatsapp, Telegram…), profesionales (Linkedin) o de contenido (Youtube, Spotify, Pinterest…), entre tantas otras. Si a todo este panorama digital unimos el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial y las facilidades que cada vez más nos ofrecen teléfonos móviles de todo tipo, podemos afirmar que todos vivimos en continua conexión, alejándonos tantas veces de la realidad, de las relaciones interpersonales auténticas y de propuestas liberadoras y de plenitud que en el fondo anhelamos. Estamos ante una verdadera “revolución antropológica” que marca también la posibilidad de descubrir algo profundamente humano: ¿qué es aquello que estoy llamado a ser?, ¿qué desea mi corazón?, ¿para quién vivo?, ¿cuál es mi vocación?

Frente a la lacra del individualismo, los peligros del transhumanismo, la anulación de la realidad en mundos únicamente virtuales y los miedos que nos provoca un desarrollo tecnológico sin avances éticos, llega el mes de marzo con el santo atrevimiento de la Campaña del Día del Seminario y decimos a este mundo: ¡otro modo de vida es posible!

Dios sigue llamando. Vocaciones sí hay. No tengamos miedo. Lancemos las redes de la propuesta vocacional. Dejemos otras redes que nos estorban en el seguimiento auténtico de Cristo.

Cada ser humano es criatura amada de Dios, con un proyecto de plenitud existencial y con un destino eterno. Cada persona es vocación, llamada de Dios que exige una respuesta en libertad, donde toda la vida se vea comprometida en una entrega de amor. La Iglesia siempre ha propuesto con audacia la vocación a la vida matrimonial y familiar, la vocación a la vida consagrada y la vocación al sacerdocio como caminos de entrega.

Este año 2026, el lema del Día del Seminario en España dice: “Deja tus redes y sígueme” (cf. Mt 4, 19-20). El sacerdocio es un camino vocacional que sigue atrayendo a jóvenes que se ponen a la escucha de Dios y quieren entregar la vida, en libertad, por Él y para los demás. En Ourense, existen tres seminarios diocesanos que son la muestra de esta realidad: el Seminario Mayor “Divino Maestro”, el Seminario Mayor misionero e internacional “Redemptoris Mater” y el Colegio-Seminario Menor “A Inmaculada”. Cuidarlos, mantenerlos y promoverlos es uno de los sueños principales de todos los católicos ourensanos. En ellos está la esperanza, el futuro, la ilusión del mañana y la fuerza que anima el presente.

Hay necesidad de sacerdotes santos, sabios, alegres, entregados, disponibles; a la altura de la tormenta que vive el corazón humano y de los retos que plantea la sociedad contemporánea. ¿Por qué no soñar con ello? En el nuevo mundo que se está forjando seguirán haciendo falta (¡quizás más falta que nunca!) hombres de Dios que anuncien su Evangelio, administren los sacramentos, entreguen su vida en el servicio y sean signos vivos de la eternidad. ¡En “el mundo que viene”, que no será ya “el mundo de ayer”, serán vitales buenos sacerdotes que no tengan miedo de tocar las miserias de tantas vidas sin rumbo que buscarán en Dios y en la Iglesia Católica –como ya estamos viendo– el sentido que esta “sociedad del consumo y del cansancio” no les puede dar!

