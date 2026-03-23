Gasolineras de la frontera se llenan de vehículos franceses

La rebaja de los carburantes por las medidas anticrisis comenzó a notarse ayer en las estaciones de servicio diseminadas por la geografía española. Pero no solo los residentes en España comenzaron a beneficiarse de la entrada en vigor de la rebaja del IVA de los combustibles, que pasa del 21% al 10%. Una bajada que supone un ahorro de 30 céntimos por litro de gasolina y 23 por litro de diésel. De hecho, la red de estaciones de servicio en la frontera entre España y Francia cambió ayer radicalmente debido a la masiva presencia de vehículos con matrícula francesa.

La razón fundamental de esta “peregrinación” a los surtidores fronterizos hay que buscarla en la diferencia de precios entre uno y otro país. Si el combustible ya estaba más barato en España antes de que se aplicasen las medidas anticrisis decretadas por el Gobierno, desde ayer lo está mucho más, lo que permite ahorrar a los automovilistas galos cerca de 20 euros por cada depósito de tamaño medio con respecto a los precios españoles.

Según informó ayer el “Diario Vasco”, mientras que en localidades francesas como Hendaia, Biarritz o Perpiñán el litro de gasolina se mantiene en el umbral de los 1,99 euros, cruzar la frontera permite repostar por debajo del 1,70. “En estaciones de servicio de zonas como La Junquera o El Perthus, el ambiente es de plena actividad, tal y como recogen ya en la propia prensa francesa”, señala en este sentido.

Opiniones divergentes

La rebaja fiscal relativa a los carburantes —que se une a la de la luz y el gas— ha tenido una acogida diversa. Mientras la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) considera que la reducción del IVA a los combustibles es “una mejor alternativa a la nefasta experiencia” del descuento de 20 céntimos por litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania, tanto la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) como la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) calificaron de “decepcionantes y perjudiciales” las medidas del plan de respuesta a la subida del precio de los carburantes y han advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no rectifica antes de que finalice el mes de marzo.

En este sentido, Fenadismer argumentó que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el 100% del impacto de la subida de la gasolina, mientras que los vehículos profesionales del transporte por carretera solo recibirán ayudas que amortiguarán menos del 50% del sobrecoste real soportado. Por su parte, desde la organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) consideran que estas medidas son “necesarias”, pero avisan de que serán “insuficientes” si la situación se prorroga más allá de 15-30 días.