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Las gasolineras de Ourense recuperan clientes tras la rebaja del combustible

BAJADA DE LOS PRECIOS

Ourense registra un aumento de conductores en las gasolineras tras la entrada en vigor del plan anticrisis del Gobierno, que reduce hasta 30 céntimos por litro el precio de carburantes y ofrece ayudas a sectores estratégicos

Conductores llenan sus depósitos en Ourense tras la entrada en vigor de las rebajas de combustible del Gobierno.
Conductores llenan sus depósitos en Ourense tras la entrada en vigor de las rebajas de combustible del Gobierno. | Óscar Pinal

Este domingo, coincidiendo con la vuelta del puente de San José, las gasolineras de Ourense registraron un aumento de clientes tras la entrada en vigor de las medidas anticrisis del Gobierno, que reducen entre 20 céntimos y hasta 30 céntimos por litro en algunas gasolineras el precio de la gasolina y el diésel.

El paquete, publicado en el BOE este sábado, forma parte de un plan de 5.000 millones de euros y 80 medidas destinado a aliviar el impacto económico de la guerra en Irán, con rebajas fiscales en carburantes, electricidad y gas, además de ayudas directas a transportistas, agricultores y pescadores.

Entre las principales iniciativas destacan la reducción del IVA del 21% al 10% en gasolina, diésel, electricidad, gas y combustibles sólidos, así como bonificaciones para sectores estratégicos. Los expertos estiman que estas medidas pueden suponer un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, un alivio inmediato que muchos conductores ourensanos aprovecharon para llenar sus depósitos.

Por otra parte, el Gobierno también ha reforzado el control de márgenes empresariales para evitar abusos y garantizar que la rebaja llegue de manera efectiva a los usuarios. Una medida que se enmarca en un paquete más amplio que contempla ayudas a la vivienda, incentivos a la energía renovable y deducciones fiscales, aunque algunas de estas iniciativas aún están pendientes de convalidación en el Congreso.

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