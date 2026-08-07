Gráfico | La compraventa de viviendas experimentó su mejor junio en 19 años

La compraventa de viviendas subió en junio un 1,6% respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar un total de 59.288 operaciones, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta cifra, el mercado inmobiliario registró el mejor resultado para un mes de junio desde 2007 y puso fin a una racha de cinco meses consecutivos de descensos interanuales. El incremento se sustentó principalmente en el mayor dinamismo de las operaciones sobre viviendas nuevas, que aumentaron un 6,3%, hasta las 12.766 compraventas. Por su parte, las transacciones de viviendas de segunda mano también evolucionaron al alza, aunque de forma más moderada, con un incremento del 0,3% y un total de 46.522 operaciones.

Del conjunto de viviendas vendidas durante junio, el 93,8% correspondió a inmuebles libres y el 6,2% restante a viviendas protegidas. En términos absolutos, las compraventas de viviendas libres ascendieron a 55.609 operaciones, lo que supone un aumento del 2,6% respecto al mismo mes del año anterior. En cambio, las viviendas protegidas registraron un descenso del 11,8%, hasta situarse en 3.679 transacciones. En comparación con el mes de mayo, la compraventa de viviendas avanzó un 5%, impulsada tanto por el crecimiento de las operaciones sobre inmuebles usados, que aumentaron un 4,4%, como por las de viviendas nuevas, que se incrementaron un 7,4%.

Balance acumulado

Pese al repunte registrado en junio, el balance acumulado del primer semestre del año continúa siendo negativo. Entre enero y junio, la compraventa de viviendas acumula un descenso del 2,6%, con retrocesos del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% en las de segunda mano.

Por comunidades autónomas, Andalucía volvió a situarse como la región con mayor número de compraventas de viviendas durante el sexto mes del año, con 12.111 operaciones, seguida de Cataluña, con 9.453; la Comunidad Valenciana, con 8.558, y la Comunidad de Madrid, con 7.056. En términos interanuales, once comunidades registraron aumentos en las compraventas, mientras que cinco experimentaron descensos. Las mayores caídas se produjeron en Cantabria, Baleares, Galicia, País Vasco y Extremadura, mientras que la Comunidad Valenciana mantuvo el mismo nivel de operaciones que un año antes. Entre los mayores incrementos destacaron Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias, únicas autonomías con avances superiores al 10%.

En cuanto al conjunto de las fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas, el número alcanzó las 206.138, un 7% más que en junio de 2025.