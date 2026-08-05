SpaceX baja un 12% en bolsa al disparar su gasto gasto en IA

Las acciones de SpaceX llegaban a caer este miércoles en el Nasdaq hasta un 12,8%, reduciendo su precio a menos de 110 dólares, muy por debajo de los 135 dólares fijados para su salto al parqué, materializado el pasado 12 de junio, cuando protagonizó la mayor OPV de la historia al recaudar 85.700 millones de dólares (74.400 millones de euros), ante el desbloqueo este jueves de un primer tramo de acciones de la empresa y la elevada inversión de capital comprometida para impulsar la IA.

El desplome de la valoración de SpaceX, que se produce después de que la compañía de cohetes e IA fundada por Elon Musk publicase ayer sus cuentas del segundo trimestre de 2026, la primera vez que reportaba al mercado como compañía cotizada, llegaba a reducir su capitalización bursátil a menos de 1,5 billones de dólares (1,28 billones de euros), tras haber llegado a superar los 2,1 billones de dólares (1,82 billones de euros) en su debut en el parqué hace menos de dos meses.

Si bien SpaceX logró reducir casi a la mitad sus pérdidas en el trimestre, hasta 541 millones de dólares (470 millones de euros) y aumentar un 92% el volumen de negocio entre abril y junio, con 7.814 millones de dólares (6.782 millones de euros), también desveló una ralentización en los ingresos medios por usuario (ARPU) de Starlink, que cayó un 22% interanual, hasta 66 dólares, mientras que el gasto de capital aumentó un 550% interanual y un 82% sobre el primer trimestre, hasta 18.369 millones de dólares (15.943 millones de euros), principalmente por las inversiones en IA, que acapararon el 86% de este importe.

De este modo, en el primer semestre de 2026, SpaceX registró pérdidas de 5.488 millones de dólares (4.763 millones de euros), un 257% por encima del resultado negativo de un año antes, a pesar de que la cifra de negocio creció un 53,7%, hasta 12.508 millones de dólares (10.856 millones de euros), mientras que el Capex sumó hasta junio 28.476 millones de dólares (24.714 millones de euros), cuatro veces más que el contabilizado en el mismo tiempo del año pasado, incluyendo 23.551 millones de dólares invertidos en la división de IA (20.440 millones de euros).

Sobre las cuentas de SpaceX, Sam North, analista de Mercados de eToro, comentaba que dan a Elon Musk "credibilidad y tiempo", aunque advertía de que la compañía aeroespacial tendrá que seguir produciendo cifras excepcionales "para evitar que su valoración vuelva a la realidad" con el vencimiento del período de restricción de venta acercándose y el precio de las acciones por debajo de su nivel de salida a bolsa.

En este sentido, señalaba que la IA y proyectos como Starship "seguirán consumiendo enormes cantidades de capital", por lo que los inversores aún necesitan pruebas de que pueda convertirse en un negocio rentable en lugar de un costoso experimento de ingeniería.

Desbloqueo de acciones

En este sentido, está previsto que este jueves expire la restricción ('lock-up') que bloqueaba desde la OPV la venta de un primer tramo de 911,5 millones de acciones de SpaceX en manos de empleados e inversores iniciales de la compañía, que podrían así comenzar a negociar desde mañana estos títulos en el Nasdaq, aunque la cifra que finalmente sea vendida no se conoce.

De este modo, el porcentaje de acciones en circulación de SpaceX, que actualmente es inferior al 5% del número total de acciones, podría aumentar de golpe a más del 12% una vez que se levante este jueves el primer período de bloqueo.

Asimismo, durante los próximos meses la compañía tiene programados más de una docena de desbloqueos de acciones, que podrían liberar hasta 6.000 millones de títulos adicionales, antes de que el 12 de junio de 2027, al cumplirse el primer año desde el debut bursátil de SpaceX, el propio Elon Musk pueda vender sus acciones de la compañía, en la que controla el 85% de los derechos de voto.