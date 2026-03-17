Gráfico | El coste laboral de las empresas sube un 3,8 % y marca un récord histórico

El coste laboral por trabajador y mes alcanzó los 3.382,48 euros en el cuarto trimestre de 2025, un aumento del 3,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra refleja 20 trimestres consecutivos de subidas y marca máximos históricos para un cuarto trimestre desde el año 2000.

El coste salarial creció un 3,6 %, hasta los 2.531,04 euros, mientras que los otros costes, que incluyen cotizaciones a la Seguridad Social, subieron un 4,4 %. Dentro de estos, las cotizaciones obligatorias aumentaron un 4,5 %, impulsadas por la reforma de pensiones y la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la nueva cuota de solidaridad para salarios altos.

Por sectores, la educación registró la mayor subida con un 7,8 %, seguida del transporte y almacenamiento (6,2 %) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (6,1 %). En términos absolutos, los costes laborales más altos se dieron en las actividades energéticas, con 6.511,96 euros al mes, y en las financieras, con 5.964,33 euros.

En cuanto a regiones, Madrid, La Rioja y Andalucía encabezaron los mayores incrementos, mientras que en Asturias se registró un descenso. Madrid mantiene el coste más alto, con 4.058,71 euros mensuales por trabajador, y Extremadura el más bajo, con 2.756,4 euros.

El trimestre también reflejó un récord en vacantes, con 155.737 puestos de trabajo libres, concentrados principalmente en el sector servicios (86,3 %).