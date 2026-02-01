Lorenzo Amor, presidente de la ATA: “No es buena noticia que haya más empleados públicos que emprendedores”

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, regresó a Ourense esta semana para participar en la asamblea de la Conferederación Empresarial de Ourense (CEO), donde reflexionó sobre la situación del mercado laboral, las necesidades de las pymes, y los puntales sobre los que debe asentarse el futuro económico de la provincia.

Pregunta. Le tenemos de nuevo por Ourense. ¿En qué ha consistido la visita?

Respuesta. Vinimos a apoyar a David Martínez y su candidatura a la presidencia de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO). Yo creo que, en primer lugar, hay que resaltar que hubo un amplio consenso en el tejido empresarial para que haya un solo candidato a la elección de la CEO, sobre todo en un momento donde esta organización sufrió la pérdida de la que fue su líder, Marisol, y un periodo transitorio que ha llevado César Blanco, al que hay que agradecerle la labor que ha venido desarrollando. Creo que es importante resaltar ese grado de unidad y de consenso en todo el tejido empresarial de Ourense.

P. Un autónomo se pone al frente de todos los empresarios de la provincia ¿Qué significa esto para ustedes, para el colectivo?

R. Ourense es un territorio donde prácticamente el 90% son autónomos y pequeñas empresas. Sí es verdad que, bueno, hay empresas de mayor tamaño y algunas que son líderes y referentes. Pero cuando uno analiza el tejido empresarial, mayoritariamente son autónomos y pequeñas empresas. Yo creo que David es una persona que lleva mucho tiempo trabajando por el tejido empresarial y por la provincia de Ourense. Va a hacer una gran labor, contando con el respaldo de la CEOE, de CEPYME y de ATA, organización que representa a los autónomos para los próximos años, ¿no?

P. ¿Cómo ve ATA a la provincia?

R. Hay algo significativo en Ourense. Si bien otros años hemos visto cómo había pérdida de autónomos, el año 2025 ha terminado prácticamente plano, con una caída exclusivamente de tres autónomos. Es algo que hay que señalar como una buena noticia, y esperamos que a partir de ahí siga creciendo el tejido empresarial. Pero para eso tienen que cambiar muchas cosas.

R. Los empresarios, los autónomos cada día tienen más trabas, más trámites, más burocracia. Los costes laborales siguen aumentando, las cotizaciones, los impuestos... Vemos a veces políticas antiempresa, con problemas como es el absentismo laboral que nos está castigando. Es un cóctel que nos obliga a alzar la voz y decir “basta ya” y que es necesario prestar más atención al tejido empresarial.

R. Estos días conocíamos la Encuesta de Población Activa, y reflejaba que España está ganando empleo. Pero cuando uno ve los datos, ve que en España ya tenemos pues prácticamente 500.000 funcionarios o empleados públicos más que emprendedores.

P. ¿Cómo podemos hacer ese sector privado o el emprendimiento más atractivo?

R. Primero quitando trabas, quitando zancadillas, facilitando la labor al emprendedor. Es ilógico que España sea el único país de toda la Unión Europea que no tenga un IVA franquiciado para los nuevos emprendedores. Hay que eliminar burocracia.

R. Segundo: bajar impuestos. España es de los pocos países de la Unión Europea donde no se ha deflactado la tarifa del IRPF a la inflación. Hoy, quien gane 20.000 euros paga prácticamente en impuestos un 15% más de lo que lo hacía en el año 2021. Las cotizaciones siguen subiendo, no solamente para los autónomos sino también la de los trabajadores. Esto está llevando a un incremento de los costes laborales.

R. El absentismo está creciendo, siendo un problema para muchas pequeñas empresas, para muchos autónomos. Y ante esta situación, o la cambiamos o difícilmente vamos a conseguir seguir creciendo. Los datos que conocimos ayer, digo, no solamente nos dejan un buen dato de empleo; cuando uno analiza los datos vemos que hemos perdido 8.000 empleadores. Eso sí que no es una buena noticia. Cuando un país ve que crece el número de empleos públicos pero sin embargo ve que destruye el número de creadores de empleo, pues no es una buena noticia.

P. En ese caso, ¿Robustecer a las pymes, o intentar atraer a nuevos emprendedores?

R. Sobre todo hacer una política que favorezca a la pequeña empresa, al autónomo y al crecimiento empresarial. Y eso, insisto, lleva por reducir cargas administrativas, lleva por reducir trabas, por reducir trámites, de olvidar de seguir poniendo zancadillas.

R. Cada día hay una nueva ocurrencia, cada día hay una nueva traba, un nuevo trámite, una nueva obligación. Pasa por pagar impuestos, pero pagar unos impuestos justos, acorde al momento y a la situación. Y pasa porque las empresas no pueden estar asfixiadas a base de incrementos de las cotizaciones sociales y de los costes laborales. Con esa receta, seguro hay mayor crecimiento del empleo y del tejido empresarial.

P. Estamos estos días escuchando hablar de esa propuesta para regularizar a más de medio millón de trabajadores extranjeros ¿Cómo lo reciben ustedes?

R. No hemos conocido el texto, y hasta que no lo conozcamos, difícilmente podemos opinar. Segundo: a nosotros nos hubiera gustado que pasara el trámite parlamentario. No estamos a favor de las regularizaciones masivas sin una serie de condiciones. Necesitamos mano de obra, pero tenemos que trabajar es en contra del efecto llamada.

¿Cuál sería el caballo de batalla para una provincia como Ourense?

R. Hay que seguir ganando tamaño empresarial para evitar pérdida de población, para ser un territorio atractivo a la inversión. Y este es uno de los temas en los que hay que trabajar, teniendo en cuenta que el año pasado, el tejido empresarial no perdió efectivos. Yo creo que esto es importante de señalar, y esto creo que debe ser uno de los caballos de batalla para la provincia en el que hay que trabajar.