Gráfico | Las hipotecas bajan del 3% y la firma de préstamos alcanza niveles de 2010

La constitución de hipotecas alcanzó los 46.661 préstamos en el tercer mes del año, lo que supone la cifra más alta para un mes de marzo desde el ejercicio 2010. Este avance del 9% interanual confirma la solidez del sector, que ya acumula 21 meses consecutivos de crecimiento. Un factor determinante para el consumidor ha sido el abaratamiento del crédito, ya que el interés medio ha bajado respecto a febrero y encadena catorce meses por debajo del umbral del tres por ciento. El plazo medio de amortización se mantiene estable en los 25 años, permitiendo a las familias planificar sus pagos a largo plazo en un entorno financiero más previsible.

En cuanto a la modalidad del contrato, el ciudadano español sigue buscando la seguridad frente a la incertidumbre. El 63,8% de los nuevos hipotecados se decantó por un tipo fijo, mientras que el 36,2% restante optó por el tipo variable. Es relevante destacar que el interés inicial para las hipotecas fijas fue del 2,83%, ligeramente inferior al de las variables, lo que explica la preferencia mayoritaria por la cuota estable. Esta confianza del consumidor se refleja también en el volumen de capital prestado por las entidades, que aumentó un 20% hasta superar la barrera de los 8.125 millones de euros en tan solo un mes.

Desequilibrios regionales y menos cambios en los contratos antiguos

La actividad hipotecaria muestra una España a dos velocidades. Por un lado, Cataluña y Andalucía lideran el volumen de operaciones con más de ocho mil seiscientas firmas cada una, seguidas de cerca por Madrid. Sin embargo, los mayores crecimientos se han registrado en Navarra, con un aumento superior al 60%, y en Aragón, que rozó el 45% de subida. En el lado opuesto, comunidades como Galicia, Castilla y León o el País Vasco han experimentado descensos de doble dígito en comparación con el año pasado, lo que indica un mercado mucho más frío en el cuadrante noroeste de la península.

Por último, el informe del INE destaca un cambio de comportamiento en los ciudadanos que ya tienen una hipoteca en vigor. El número de préstamos que cambiaron sus condiciones bajó drásticamente un 28%, lo que sugiere que la mayoría de los usuarios están satisfechos con sus contratos actuales o ya realizaron las novaciones necesarias durante el año anterior. De las operaciones que sí se modificaron, más del 82% estuvieron motivadas por ajustes en el tipo de interés, mientras que las subrogaciones de acreedor, es decir, los usuarios que cambiaron su hipoteca de banco para mejorar sus cuotas, apenas registraron un ligero incremento del ocho por ciento.