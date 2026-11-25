El mercado hipotecario mantuvo en septiembre su tendencia al alza en el conjunto de España, aunque Galicia se situó entre las comunidades donde más cayó la firma de préstamos para vivienda.

El mercado hipotecario mantuvo en septiembre su tendencia al alza en el conjunto de España, aunque Galicia se situó entre las comunidades donde más cayó la firma de préstamos para vivienda. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 2,3% interanual a nivel estatal, hasta las 46.469 operaciones, mientras que en Galicia descendió un 12,6%.

La cifra estatal supone el mayor número de hipotecas firmadas en un mes de septiembre desde 2010, cuando se registraron 53.127 operaciones. Con el dato de septiembre, el mercado hipotecario encadena además dos meses consecutivos de incrementos interanuales, después del avance del 2,3% registrado en agosto.

La evolución de las hipotecas contrasta con la registrada por las compraventas de viviendas, que cayeron un 13,4% en septiembre en el conjunto de España. Los datos hipotecarios, además, corresponden a préstamos inscritos en los registros de la propiedad y proceden de escrituras firmadas en meses anteriores.

El importe medio de las hipotecas sube un 3,7%

El importe medio de las hipotecas sobre viviendas alcanzó en septiembre los 178.352 euros, un 3,7% más que un año antes. El capital prestado por las entidades financieras aumentó un 6,1%, hasta superar los 8.287 millones de euros.

En términos mensuales, el número de hipotecas se disparó un 37,3% respecto a agosto, mientras que el capital prestado creció un 35,1%. Por el contrario, el importe medio de los préstamos bajó un 1,6% frente al mes anterior.

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En los nueve primeros meses del año, la firma de hipotecas sobre viviendas acumula un incremento del 4,7%. Durante ese mismo periodo, el capital prestado ha aumentado un 14% y el importe medio de los préstamos, un 8,8%.

El tipo de interés medio se mantiene por encima del 3%

El tipo de interés medio de las hipotecas sobre viviendas se situó en septiembre en el 3,05%, ligeramente por debajo del 3,08% registrado en agosto, pero por encima del 2,85% de hace un año.

Con este dato, el indicador lleva tres meses consecutivos por encima del 3%, después de haber superado de nuevo esta cota en julio. El plazo medio de los préstamos se situó en 25 años.

El 62,5% de las hipotecas se firmaron a tipo fijo, frente al 37,5% que lo hicieron a tipo variable. El tipo de interés medio inicial fue del 3,06% en las hipotecas fijas y del 3,04% en las variables.

Galicia, entre las comunidades con mayor caída

La evolución del mercado hipotecario fue desigual entre las comunidades autónomas. Navarra registró el mayor incremento interanual, con un 33,3%, seguida de la Comunitat Valenciana (9,9%), Cataluña (9,1%) y Madrid (7,8%).

En el lado contrario, Baleares sufrió el mayor descenso, con un 34%, seguida del País Vasco (-18,9%) y La Rioja (-17,5%). Galicia registró una caída del 12,6%, solo por detrás de estas comunidades y de Extremadura, que bajó un 12,8%.

En total, las hipotecas sobre viviendas aumentaron en nueve comunidades autónomas y descendieron en las restantes.