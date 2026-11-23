El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo impuesto a los ultrarricos para financiar vivienda protegida, blindar las pensiones y crear una prestación por la crianza de hijos. Así lo explica el jefe del Ejecutivo en un vídeo que ha publicado en su cuenta de la red X, en el que tira una moneda al aire y dice que si sale cara "pagan los ultrarricos y si sale cruz, también".

En el vídeo se precisa que las fortunas superiores a 100 millones de euros tendrán que pagar lo que les corresponde, aunque no explica en qué consistirá el citado impuesto ni cuál será el porcentaje. Lo que sí señala el PSOE es que se eliminarán las bonificaciones y exenciones de estos grandes patrimonios, con lo que se espera recaudar 2.000 millones de euros adicionales.

Un dinero que Pedro Sánchez quiere utilizar para promocionar "vivienda protegida, blindar las pensiones y crear una prestación por crianza de hijo que va a beneficiar a millones de personas, entre otras cosas". "Que los millones también se traduzcan en derechos", ha precisado.

Según ha asegurado, su Gobierno ha "reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos". No obstante, señala que la riqueza se sigue concentrando en pocas manos, ya que el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. "Y su peso no deja de crecer desde 2010", ha apuntado en la red social X. El PSOE, por su parte, ha puntualizado que este impuesto no afectará a las clases medias, a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios.

Los socialistas consideran que estas grandes fortunas "consiguen pagar proporcionalmente menos que una familia trabajadora aprovechando los límites del sistema fiscal". Por ello, recalcan que van a "cerrar las vías que permiten a los ultrarricos reducir su factura fiscal, sin exenciones ni bonificaciones para esquivar el impuesto", con lo que se recaudarán 2.000 millones más para que "las familias tengan más oportunidades".

"Queremos que España esté a la vanguardia de la justicia fiscal", exclama el PSOE en un comunicado, en el que asegura que defiende en Europa y en el mundo "un impuesto mínimo global a las grandes fortunas", por lo que deben empezar aplicándolo en España. "Frente a quienes quieren bajar los impuestos a los que más tienen, nosotros defendemos que quienes más tienen aporten más para financiar el bienestar de todos", concluyen los socialistas.