La Comisión Provincial de Vivenda de Ourense pone en marcha el proceso para adjudicar 64 viviendas de promoción pública en la plaza Cambedo da Raia, que se entregarán en régimen de arrendamiento. Cada uno uno de los inmuebles incluye una plaza de garaje y un trastero, cuyos contratos tendrán una vigencia de siete años, con prórrogas anuales.

La normativa publicada en el DOG prohíbe la cesión o el subarrendamiento, ya sea total o parcial, y establece una renta inicial anual que equivaldrá al 2% del precio de venta fijado para la vivienda y sus anexos. La adjudicación adquirirá firmeza tras el pago de la fianza y la firma del contrato, reservándose el reparto tres pisos adaptados para personas con movilidad reducida permanente.

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A continuación se sitúan quienes acreditan una enfermedad o discapacidad que limita su desplazamiento. Además, un 40% del resto de las viviendas se destina a menores de 36 años. Los pisos se asignan según el número de miembros de la unidad familiar, con opciones de dos, tres y cuatro dormitorios. Para optar a una vivienda, los solicitantes deben estar inscritos en la sección primera del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. También necesitan residir o trabajar en el municipio, a excepción de los emigrantes retornados que vivieron fuera de Galicia al menos cinco años. Los ingresos familiares deben situarse entre 0,7 y 4 veces el IPREM, límite que asciende a 4,5 veces para familias numerosas. El sorteo se celebrará el 1 de diciembre