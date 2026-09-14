El petróleo se dispara más de un 3% y el Brent supera los 107 dólares tras los ataques en Arabia Saudí

Un ataque con misiles balísticos de los hutíes alcanza varios camiones cerca del campamento militar de Al-Wadiah, en Yemen.

El precio del petróleo vuelve a dispararse. El Brent llegó a superar los 107 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) rebasó los 103 dólares, ante el aumento de la tensión en Oriente Medio y el temor a nuevas interrupciones del suministro.

La principal preocupación está en Arabia Saudí, que ha paralizado el oleoducto Este-Oeste tras un ataque con drones. Esta infraestructura permite transportar crudo desde el este del país hasta Yanbu, en el mar Rojo, evitando el estrecho de Ormuz. El oleoducto tiene capacidad para unos siete millones de barriles diarios y transportaba alrededor de cuatro millones.

La duración del cierre será clave para determinar el impacto en los mercados. Las reservas disponibles en Yanbu permitirían mantener las exportaciones durante unos cinco o siete días, pero una interrupción más prolongada podría obligar a reducir la producción saudí.

Más tensión en Ormuz

A esta situación se suman nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte fundamental del comercio mundial de petróleo. Un buque fue alcanzado por un proyectil y tuvo que ser evacuado, mientras continúa la tensión entre Irán y los países del Golfo.

Además, una reunión prevista entre Irán y varios países del Golfo para abordar una posible vía marítima temporal ha sido aplazada.

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El Brent acumula una subida superior al 8% en la última semana y ya supera de nuevo los 100 dólares. Si los precios permanecen elevados, el encarecimiento del crudo podría trasladarse al transporte, la industria y la logística y aumentar todavía más las presiones inflacionistas.

El diésel, otro foco de preocupación

La escalada del petróleo llega además en un momento de fuerte presión sobre los combustibles. El margen del diésel sobre el crudo alcanzó los 112,17 dólares por barril en Estados Unidos, mientras en Europa llegó a unos 98 dólares a comienzos de septiembre.

En España, el precio del diésel convencional ronda ya los 1,90 euros por litro en numerosas estaciones. El repunte de los costes de refino y del petróleo añade presión a una inflación que alcanzó el 4,3% en agosto, su nivel más alto en tres años.