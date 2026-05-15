La gran banca reduce más de 8.000 empleados por la IA

La gran banca española -compuesta por Bankinter, Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Unicaja- prescindió de 8.193 trabajadores y 791 oficinas en el último año en pleno auge de la Inteligencia Artificial (IA), según los datos recopilados a partir de las cuentas trimestrales de cada entidad financiera.

Por firmas, Banco Santander redujo el número de trabajadores totales del grupo a 185.243 a cierre de marzo del presente ejercicio, frente a los 196.503 profesionales reflejados en el tercer mes de 2025, lo que implica una reducción de 11.260 efectivos en plantilla. En consecuencia, la entidad presidida por Ana Botín contaba a cierre del primer trimestre del año con 6.589 oficinas entre todas las áreas geográficas en las que opera, un 15% menos (1.034) que las anotadas en marzo del pasado ejercicio.

Esta reducción del servicio físico coincide con la apuesta de Santander por la IA como motor. El banco cántabro firmó el pasado mes de agosto un acuerdo con OpenAI, la matriz de ChatGPT, para reforzar sus capacidades en esta tecnología y avanzar hacia la conversión en un banco “nativo en IA”. En este sentido, el pasado mes de febrero la presidenta del grupo dotó de cifras a su apuesta. Botín, que puso a la inteligencia artificial en el centro de la nueva hoja de ruta de la entidad financiera hasta 2028, fijó como meta alcanzar los 1.000 millones de euros de retorno en los próximos tres años gracias a la adopción de esta tecnología.

Reducción de costes

Por indicadores, 300 millones provendrían de la generación de nuevos ingresos y 700 millones, de la reducción de costes. En esta última partida se encuentran los gastos de personal -que se contrajeron en 30 millones de euros en términos interanuales- y la amortización de activos materiales e inmateriales -que se ubicaron en los 828 millones de euros en marzo de 2026-. Así, la firma espera lograr los 20.000 millones de beneficio al año en 2028 y un 20% de rentabilidad.

Por detrás, se encuentra Sabadell, que recortó su plantilla en 144 personas en el mismo periodo de tiempo, hasta los 13.450 trabajadores en marzo del presente año. No obstante, el vallesano es uno de los bancos que menos redujo el número de oficinas, y establecía en 1.150 el total de dependencias operativas.

Bankinter es la otra entidad financiera que disminuyó su personal, en su caso en tan solo 26 efectivos, hasta los 6.648 trabajadores a cierre del primer trimestre de 2026. Asimismo, el banco naranja contrajo el número de oficinas abiertas a 445 dependencias, dos menos que un año atrás.

Los otros tres bancos restantes registran saldos positivos en cuanto al número de trabajadores respecto a los datos de los meses de enero a marzo del año precedente. En concreto, BBVA registra el mayor aumento interanual de efectivos en plantilla. La firma presidida por Carlos Torres incrementó en 2.136 la cifra de empleados, elevando el indicador hasta los 126.877 en el total del grupo.

Caixabank, el único banco que aumenta empleados y oficinas

CaixaBank es el único de los grandes bancos españoles que elevó en 1.003 profesionales su personal de marzo a marzo, situando la cifra global en 47.257. Al mismo tiempo, y a contracorriente del resto del sector, el banco con sede fiscal en Valencia disparó en casi un 10% (436 dependencias más) el número de oficinas disponibles, convirtiéndose en la única entidad financiera que aumenta la variable, que se ubica en 4.547 centros, de ellos 4.241 están en España.

Dentro de España, la red se distribuye entre 3.542 oficinas retail, 450 centros de atención retail, 153 oficinas de banca de empresas, 86 de banca privada, 13 de institutional banking, 1 de corporate banking y 6 centros institucionales. Además, mantiene presencia internacional con oficinas y representaciones en países como Marruecos, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia.

Este incremento de la red de sucursales se enmarca en la estrategia de la entidad de reforzar su presencia territorial y garantizar el acceso a servicios financieros en todo el país, especialmente en zonas con menor densidad de población. El banco redujo progresivamente las sucursales urbanas tradicionales, potenciando oficinas Store, atención remota y servicios móviles para zonas rurales. A pesar del ajuste estructural, CaixaBank sigue siendo la entidad con mayor presencia física en España y mantiene su compromiso de no abandonar municipios pequeños para seguir prestando servicios a la población.