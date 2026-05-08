Los bancos cotizados ganan un 5,8% más por su negocio en España en el primer trimestre

Los seis bancos cotizados españoles obtuvieron un beneficio neto de 4.539 millones de euros por su negocio en España en el conjunto del primer trimestre, lo que supone un incremento del 5,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe realizado por la consultora Neovantas.

A pesar de este incremento, la firma ha señalado que empiezan a verse "diferencias de situación y actuación" por entidad, lo que plantea dudas, en su opinión, de lo resiliente que sea la gran banca española ante el entorno de incertidumbre actual.

Del lado de los ingresos, el margen de intereses alcanzó los 7.716 millones de euros, un 2,4% más que un año antes. "Aquí ya se aprecia una diferencia entre las entidades, mientras que casi todas crecen en lo que respecta a su margen de intereses, el Sabadell cae un 3,7%", ha indicado Neovantas.

Lo mismo sucede con las comisiones, que si bien en su conjunto crecen un 3,1% con respecto al mismo periodo del año pasado, situándose en 2.966 millones de euros, el Sabadell las reduce un 3,1% y el Santander prácticamente se mantiene plano (-0,4%).

Cae la morosidad

"Las expectativas son que en este año las valoraciones de la gran banca española puedan subir en porcentajes de dos dígitos, en particular, Santander, BBVA y Bankinter", ha avanzado el presidente de Neovantas, José Luis Cortina.

La firma considera también "buena señal" que la morosidad siga descendiendo. La tasa se situó en el 2,69% al cierre de marzo, frente al 2,71% de tres meses antes. "Esto se debe en gran medida al crecimiento del saldo de créditos y a la reducción del volumen de préstamos impagados", ha apostillado Cortina.